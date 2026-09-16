Почти 100 фильмов за 11 дней: RIGA IFF объявил полную программу 

С 15 по 25 октября Латвия снова станет большой киноплощадкой: Рижский международный кинофестиваль RIGA IFF объявил полную программу своего 13-го сезона и открыл продажу билетов на все сеансы.

В этом году зрителей ждут почти 100 фильмов - от громких фестивальных премьер и нового авторского кино до триллеров, дебютов и картин для детей. Полная программа и расписание опубликованы на сайте RIGA IFF.

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Фестиваль продлится 11 дней, а фильмы будут показывать не только в Риге. К фестивальной географии присоединятся Сигулда, Цесис и Даугавпилс. Всего запланировано более 100 сеансов.

Главной площадкой традиционно станет Splendid Palace. Показы также пройдут в Forum Cinemas, Латвийской национальной библиотеке, Музее Ротко в Даугавпилсе, Kino Cēsis, культурном центре Siguldas devons и на других площадках.

От Джиллиан Андерсон до Кристен Стюарт

В программе действительно немало фильмов, которые уже успели привлечь внимание на международных фестивалях или благодаря своим создателям и актерскому составу.

На экране можно будет увидеть Джиллиан Андерсон, Жюльет Бинош, Леа Сейду, Ренате Реинсве, Себастиана Стэна, Сандру Хюллер, Вуди Харрельсона, Кристен Стюарт, Джона Малковича и Сэма Рокуэлла.

Среди режиссеров, чьи новые работы приехали на RIGA IFF, - Мартин Макдона, Рюсукэ Хамагути, Павел Павликовский, Кристиан Мунджиу, Квентин Дюпье, Мари Кройцер и другие.

Например, Ренате Реинсве и Себастиан Стэн сыграли в фильме «Fjord», Вуди Харрельсон и Кристен Стюарт - в «Full Phil», а Джон Малкович и Сэм Рокуэлл появятся в «Wild Horse Nine». Жюльет Бинош можно будет увидеть в «Queen at Sea», Леа Сейду - сразу в двух картинах, «The Gentle Monster» и «The Unknown».

За главную награду поборются девять фильмов

Отдельная часть программы - полнометражный конкурс RIGA IFF. В него вошли девять картин из Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Германии и Швеции.

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В этом году организаторы получили рекордное количество заявок. В результате для конкурса выбрали очень разные работы - от режиссерских дебютов до новых фильмов уже известных авторов, игрового и документального кино.

Еще один большой конкурс посвящен короткому метру. Здесь отбор был особенно серьезным: из нескольких тысяч присланных работ кураторы выбрали 31 фильм латвийских и зарубежных режиссеров. Конкурсные показы короткометражек пройдут 21, 22 и 23 октября.

От нового кино - к Ханеке и Шабролю

RIGA IFF - это не только премьеры. В этом году фестивальная ретроспектива In Kino Veritas посвящена так называемому евротриллеру - европейской традиции криминального и психологического кино.

В программу вошли картины четырех режиссеров разных поколений: Клода Шаброля, Михаэля Ханеке, Николаса Виндинга Рефна и Эрика Шелдбьерга.

Не забыли организаторы и о семейной аудитории. В отдельной программе Kids’ Reel собраны полнометражные и короткометражные фильмы для детей, причем часть сеансов пройдет не только в Риге, но и в других городах.

Как выбрать фильм среди почти сотни

При таком количестве сеансов организаторы предлагают заранее составить собственное фестивальное расписание. На сайте RIGA IFF фильмы можно искать по дням, площадкам и разделам программы, отмечать понравившиеся и собирать из них свой календарь.

Билеты уже продаются на сайте фестиваля, в кассах Biļešu serviss, а также на сайтах и в кассах площадок, где проходят показы.

С некоторыми сеансами лучше не затягивать. Например, открытие фестиваля 15 октября в большом зале Splendid Palace - показ фильма датского режиссера Майи эль-Тухи «Неизвестная женщина» («Woman Unknown») - на данный момент уже отмечено в официальном календаре как sold out.

Девиз RIGA IFF в этом году - YOU ARE HERE («Ты здесь»). За 11 фестивальных дней организаторы предлагают зрителям не только увидеть фильмы, о которых уже говорит киномир, но и найти среди почти сотни картин те, о существовании которых они, возможно, еще вчера ничего не знали.