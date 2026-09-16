16 сентября 2026, 10:29 Валерия Леонова

Менее 45%: что показала проверка знаний девятиклассников по естественным наукам

Менее 45%: что показала проверка знаний девятиклассников по естественным наукам

В прошлогодней диагностической работе по естественным наукам ученики 9-х классов в среднем набрали 44,8%. Лучше всего они справлялись с заданиями, где требовались знания и понимание материала, а самые большие трудности возникали там, где нужно было анализировать информацию, рассуждать и применять полученные знания на практике.

Об этом свидетельствуют данные Госагентства развития образования (ГАРО).

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Результат по естественным наукам оказался самым низким среди основных проверочных работ для выпускников 9-х классов. Для сравнения: средний результат централизованного экзамена по латышскому языку составил 56,2%, по математике - 54,8%, а мониторинговой работы по английскому языку - 70%.

Особенно заметна разница между знанием теории и умением ею пользоваться. В заданиях на знания и понимание средний результат достиг 56,8%, тогда как в заданиях, проверявших практические навыки, - только 35,7%.

Еще сложнее оказались задания, требующие аналитического мышления. В категории «знает и применяет» девятиклассники набрали в среднем 54,7%, а в категории «рассуждает аналитически» - всего 29,2%.

Биология далась лучше физики и химии

По отдельным предметам результаты различались не очень значительно. Лучше всего школьники справились с биологией - средний результат составил 49,5%. По физике они набрали 43,6%, по химии - 42,3%.

Данных, позволяющих сравнить результаты обычных общеобразовательных школ и государственных гимназий, у ГАРО пока нет.

В этом году вместо диагностики будет экзамен

В нынешнем учебном году для девятиклассников вводится централизованный экзамен по естественным наукам. Его содержание и структура будут похожи на прошлогоднюю диагностическую работу.

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Одно из важных отличий - на централизованном экзамене будут присутствовать внешние наблюдатели. Кроме того, школы смогут учитывать его результат при приеме учеников в 10-й класс.

После экзамена школьники получат сертификат. При этом в этом году минимального проходного балла по естественным наукам еще не будет. То есть низкий результат этого экзамена сам по себе не станет причиной, по которой ученик не сможет окончить основную школу. Для экзаменов по латышскому языку и математике минимальный порог сохраняется.

Что будут проверять

В экзамен войдут задания по биологии, физике и химии - по трети каждый предмет. Проверять будут не только знание фактов и формул: школьникам потребуется объяснять природные явления, проводить исследования, анализировать данные, аргументировать ответы и делать выводы.

Точное содержание и структуру экзамена ГАРО планирует опубликовать до 1 ноября.

Проверять будут не только знание фактов и формул. Школьникам потребуется объяснять природные явления, проводить исследования, работать с данными, аргументировать свои ответы и делать выводы.

Подробную программу экзамена ГАРО планирует опубликовать до 1 ноября. 22 сентября для руководителей школ пройдет семинар, посвященный проведению госэкзаменов.

 

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