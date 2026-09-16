16 сентября 2026, 15:05 mixnews.lv/leta.lv

Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

В ночь на четверг в Латвии ожидается дождь, днем облачность начнет уменьшаться, а температура воздуха составит +15…+19 °C, прогнозируют синоптики.

В среду вечером дождь начнется в Курземе, а ночью распространится на остальную территорию страны. На юго-востоке Латгалии осадки начнутся только утром. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье с порывами до 13 м/с. Минимальная температура воздуха составит +11…+15 °C.

Читайте нас также

Утром и днем, начиная с запада страны, облачность будет уменьшаться, местами пройдет кратковременный дождь. В Латгалии первая половина дня будет преимущественно пасмурной и дождливой.

Читайте Mixer
Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Камень прилетел в стекло? Трещину можно попытаться убрать самостоятельно
Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Продукт просрочен, но его не всегда нужно выбрасывать: смотрим на одну…
Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Раки, Скорпионы, Рыбы и Стрельцы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 17…
Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Гороскоп на 17 сентября по картам Таро: Тельцу - беречь свои ресурсы, Овну…

В четверг немного усилится западный, юго-западный ветер, а в Курземе его порывы достигнут 16 м/с. Максимальная температура воздуха составит +15…+19 °C.

В Риге ночь будет преимущественно пасмурной и дождливой, температура воздуха составит около +14 °C.

В четверг днем существенных осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет умеренным, воздух прогреется до +18 °C.

Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Камень прилетел в стекло? Трещину можно попытаться убрать самостоятельно
Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

Продукт просрочен, но его не всегда нужно выбрасывать: смотрим на одну…

В мире

Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
16 сентября, 14:00
В какой стране ЕС реже всего взламывают дома? Литва возглавила рейтинг
16 сентября, 09:58
В Лос-Анджелесе во время репортажа про ДТП разбился вертолет новостной службы NBC: погибли трое
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
16 сентября, 07:58 07:58
Чат-бот не должен становиться «другом»: Microsoft ограничит ИИ в американских школах
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 19:30 19:30
В Сирии вспыхнули массовые протесты: причиной стало резкое повышение цен на топливо
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 18:35 18:35
Катар: закрытие Баб-эль-Мандеба станет катастрофой для всего мира
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 17:35 17:35
В Венгрии пропал участник группы Transleiteris: полиция просит помочь его найти
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 15:57 15:57
В Китае запустили необычную «суперфабрику», где роботы делают гуманоидов
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 15:29 15:29
Трубы на рельсах: в Нидерландах нарушено движение поездов из-за диверсии
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 14:59 14:59
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 14:28 14:28
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказался от фамилии отца
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
15 сентября, 13:59 13:59
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе

Латвия

Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 15:05
Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем
16 сентября, 14:35
Абy Мери после требования об отставке: смена министра не решит проблему финансирования здравоохранения
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 13:07 13:07
В Бауске полиция остановила лихача на Audi, мчавшегося со скоростью 98 км/ч - он получил штраф 240 евро
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 12:35 12:35
В октябре в Hanzas Perons пройдет 43-я Рижская неделя моды: представят коллекции сезона весна–лето 2027 года
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 10:29 10:29
Менее 45%: что показала проверка знаний девятиклассников по естественным наукам
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 09:27 09:27
Пороховую башню, главное здание Латвийского военного музея, закрывают на реконструкцию
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 08:57 08:57
31 000 евро за убитого медведя: дело охотника из Огрского края передали в прокуратуру
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
16 сентября, 08:29 08:29
Почти 100 фильмов за 11 дней: RIGA IFF объявил полную программу 
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
15 сентября, 20:07 20:07
В Резекне появится один из самых современных кинологических центров Европы: проект стоит более 7 млн евро
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
15 сентября, 19:00 19:00
Ринкевич помиловал одного из 15 осужденных, чьи прошения рассмотрел сегодня
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак
15 сентября, 17:05 17:05
Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак

ЧП

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
16 сентября, 13:40
Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
15 сентября, 21:00
«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
14 сентября, 18:57
От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом

Mixer

Раки, Водолеи, Стрельцы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 17 сентября
16 сентября, 14:58
Тест на внимание: сможете ли вы найти всех птиц за 30 секунд?
Раки, Водолеи, Стрельцы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 17 сентября
16 сентября, 14:19
Камень прилетел в стекло? Трещину можно попытаться убрать самостоятельно
Раки, Водолеи, Стрельцы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 17 сентября
16 сентября, 13:38
Продукт просрочен, но его не всегда нужно выбрасывать: смотрим на одну надпись
16 сентября, 13:20
Раки, Скорпионы, Рыбы и Стрельцы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 17 сентября
16 сентября, 12:58
Гороскоп на 17 сентября по картам Таро: Тельцу - беречь свои ресурсы, Овну - двигаться без остановки
16 сентября, 12:29
Лошадь приносит добрые вести: 4 знака китайского гороскопа, которым 17 сентября вернётся результат прежних усилий
16 сентября, 11:53
14 премий Emmy за один сезон: сериал, который стоит посмотреть, если вы ещё не добрались до «Widow’s Bay»
16 сентября, 11:41
Раки, Водолеи, Стрельцы и Овны в гороскопе Тамары Глобы на четверг 17 сентября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь

Спорт

Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
16 сентября, 10:58
«Последнее танго» Месси: футболист еще раз сыграет за сборную Аргентины
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
15 сентября, 21:30
Чемпионат мира по легкой атлетике впервые в истории пройдет в Африке
15 сентября, 18:05
Более 1,5 млн евро премий: правительство наградит латвийских спортсменов за международные успехи
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас