Капризы сентября: в четверг дождливая ночь сменится теплым солнечным днем

В ночь на четверг в Латвии ожидается дождь, днем облачность начнет уменьшаться, а температура воздуха составит +15…+19 °C, прогнозируют синоптики.

В среду вечером дождь начнется в Курземе, а ночью распространится на остальную территорию страны. На юго-востоке Латгалии осадки начнутся только утром. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, на побережье с порывами до 13 м/с. Минимальная температура воздуха составит +11…+15 °C.

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Утром и днем, начиная с запада страны, облачность будет уменьшаться, местами пройдет кратковременный дождь. В Латгалии первая половина дня будет преимущественно пасмурной и дождливой.

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В четверг немного усилится западный, юго-западный ветер, а в Курземе его порывы достигнут 16 м/с. Максимальная температура воздуха составит +15…+19 °C.

В Риге ночь будет преимущественно пасмурной и дождливой, температура воздуха составит около +14 °C.

В четверг днем существенных осадков не ожидается. Юго-западный ветер будет умеренным, воздух прогреется до +18 °C.