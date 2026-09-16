Бывший Sky на Сигулдском шоссе сменит вывеску и продолжит торговлю

В помещениях бывшего супермаркета Sky в Берги откроется магазин Elvi. Совет по конкуренции разрешил компании Vita mārkets, работающей по франшизе сети, приобрести права аренды этого объекта. Торговля продуктами и товарами повседневного спроса здесь продолжится уже под новым брендом.

Решение ведомства связано с тем, что сделка, по его оценке, существенно не изменит структуру рынка и не ослабит конкуренцию. Совет также не увидел риска появления или усиления доминирующего положения участников сделки на соответствующих рынках.

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Vita mārkets сообщила о приобретении прав аренды помещений на Сигулдском шоссе в Берги в середине августа. Объект принадлежит компании Skai Property, а раньше здесь работала Skai Baltija, управлявшая супермаркетом Sky.

Теперь на этом месте планируют открыть магазин Elvi. Компания намерена сохранить прежнее назначение объекта и продолжить продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса.

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Смена арендатора произошла после финансовых проблем Skai Baltija. 26 марта этого года Рижский городской суд признал компанию неплатежеспособной.

Vita mārkets работает с 1997 года. В 2024 году оборот компании составил 145,486 млн евро, а прибыль достигла 5,758 млн евро. Финансовые результаты за 2025 год пока не опубликованы.

Компания принадлежит Fortis VM. Доли в ней распределены между Имантсом Рендениексом - 88%, Витой Рендениеце - 9% и Игорем Козловским - 3%.