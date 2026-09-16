Абy Мери после требования об отставке: смена министра не решит проблему финансирования здравоохранения

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Министр здравоохранения Хосам Абу Мери после требования Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи (LVSADA) о его отставке заявил, что уход с должности не поможет выполнить требования профсоюза к бюджету на 2027 год и не решит проблему нехватки финансирования отрасли.

Как рассказал Абу Мери агентству LETA, требование об отставке стало для него неожиданностью. Министр отметил, что необходимость в дополнительном финансировании здравоохранения не нова: дополнительные средства нужны как для выполнения требований профсоюза, так и отрасли в целом.

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По словам министра, у врачей, медсестер, профессиональных объединений медиков и организаций пациентов есть свои конкретные и не всегда совпадающие требования. Поэтому он не может стать, например, «министром медиков»: необходимо согласовать интересы всех сторон.

Абу Мери заявил, что сделал и продолжит делать все возможное в рамках возможностей бюджета, чтобы обеспечить повышение зарплат, особенно для медицинских работников с низкой и средней оплатой труда.

По словам министра, на заседаниях Стратегического совета здравоохранения Министерство здравоохранения уже представило расчеты, определило приоритеты и запросило дополнительное финансирование для повышения зарплат. Однако решения о выделении дополнительных средств зависят от общих возможностей государственного бюджета.

Абу Мери также обратил внимание, что в правительстве пока в целом не начались обсуждения государственного бюджета на 2027 год. Поэтому он не видит оснований для требования об отставке именно сейчас в связи с требованиями к бюджету следующего года.

Министр также выразил обеспокоенность тем, что в случае его отставки другой человек на этой должности может не успеть до выборов заняться требованиями профсоюза о повышении зарплат. По его словам, сейчас он сам активно выступает за их выполнение.

Говоря о планируемой LVSADA акции протеста, министр допустил, что пикет может стать хорошим способом привлечь внимание к необходимости увеличить финансирование здравоохранения, особенно в преддверии выборов. Он также не исключил, что сам примет участие в акции, чтобы вместе с представителями отрасли привлечь внимание к необходимости дополнительного финансирования.

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LVSADA ранее решила провести пикет у здания Кабинета министров, потребовать повышения зарплат всех работников здравоохранения в бюджете на 2027 год, а также выразила недоверие Абу Мери и потребовала его отставки. Профсоюз требует повысить зарплаты всех работников отрасли не менее чем на 30%, включив необходимые средства в тарифы на оплачиваемые государством медицинские услуги.

Кроме того, профсоюз потребовал пересмотреть правила Кабинета министров о минимальной месячной зарплате и специальных доплатах для работников здравоохранения, а также ввести регулярный механизм пересмотра зарплат.

В сентябре Министерство здравоохранения сообщило профсоюзу, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228,7 миллиона евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, а дальнейший план действий и сроки принятия решения определены не были.

В проекте ответа Кабинета министров по государственному бюджету на 2027 год признана необходимость дополнительного финансирования здравоохранения в размере 663 миллионов евро. При этом на развитие человеческих ресурсов предусмотрена потребность лишь в 45,2 миллиона евро. Фактически выделяемая сумма в проекте не указана, отмечает LVSADA.

По данным Министерства здравоохранения, общая потребность отрасли в дополнительном финансировании на 2027 год действительно оценивается в 663 миллиона евро. При этом министерство определило приоритетные мероприятия на 319,5 миллиона евро, которые будут обсуждаться в рамках формирования бюджета.

Если правительство не примет конкретных решений по финансированию здравоохранения и повышению зарплат всех работников отрасли, LVSADA намерена созвать внеочередное заседание совета для обсуждения дальнейших предусмотренных законодательством коллективных действий.

По данным, приведенным LVSADA, в Латвии на 1000 жителей приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры против среднего показателя по ЕС в 4,3 врача и 7,6 медсестры.

Более 40% врачей и медсестер в Латвии - в возрасте 55 лет и старше.