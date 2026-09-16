60 тысяч пассажиров столкнулись с отменой автобусов по всей Латви

Около 60 тысяч пассажиров по всей Латвии столкнулись с отменой региональных автобусных рейсов из-за акции протеста перевозчиков. К 17:00 среды не состоялись 2539 рейсов, а общее число отмен за день Автотранспортная дирекция (АТД) обещает подсчитать к утру четверга. Пассажирам рекомендуют заранее проверять информацию об изменениях на сайте АТД и перевозчиков. Там, где это возможно, дирекция советует воспользоваться альтернативным транспортом, в том числе поездами.

Акция «День без регионального общественного транспорта» проходит по всей стране по инициативе Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП). В ней участвуют восемь компаний, которые заявляли об отмене до 3000 региональных рейсов в течение дня.

Читайте нас также Google News Facebook

В протесте участвуют Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma-A, Liepājas autobusu parks, Nordeka и Dautrans. При этом Cata, Latvijas sabiedriskais autobuss, VTU Valmiera и Ventspils reiss к акции не присоединились.

По данным перевозчиков, причиной протеста стала многолетняя нехватка финансирования отрасли. Президент ЛАПП Иво Ошениекс заявил, что компании до сих пор получали от государства лишь обещания, в том числе по индексации долгосрочных договоров. Если проблему не решат, следующая акция может пройти уже 30 сентября.

Читайте

Министерство сообщения сообщает, что вместе с АТД, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложения по стабилизации системы региональных перевозок. Правительству уже направлены меры, связанные, в частности, с изменением действующих договоров.

По оценке министерства, отрасли необходимо дополнительно около 15 млн евро, чтобы устранить накопившийся дефицит финансирования. При этом в Минсообщения считают, что одной дополнительной поддержки бюджета для долгосрочного решения проблемы недостаточно.

Ведомство предлагает изменить саму модель финансирования, регулярно пересматривать маршрутную сеть и ориентироваться на реальный спрос пассажиров. Также речь идет о цифровизации, единой билетной системе, более точном учете пассажиропотока и эффективном использовании бюджетных средств. По расчетам Минсообщения и АТД, эти изменения в ближайшие три-четыре года должны сделать систему общественного транспорта более устойчивой.