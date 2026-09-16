31 000 евро за убитого медведя: дело охотника из Огрского края передали в прокуратуру

Расследование первого в Латвии раскрытого дела о незаконном отстреле бурого медведя дошло до прокуратуры. Государственная полиция предлагает привлечь к уголовной ответственности мужчину, которого подозревают в том, что прошлой осенью он застрелил трехлетнего медведя в Огрском крае.

Помимо уголовного наказания, ему, возможно, придется возместить государству ущерб в размере 31 000 евро, сообщает Государственная полиция.

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Все произошло вечером 31 октября 2025 года в Таурупской волости. Инспекторы Государственной лесной службы во время проверки обнаружили в прицепе автомобиля убитого бурого медведя и вызвали полицию.

На месте находились двое мужчин - 1972 и 1976 годов рождения. Охотничье оружие и тушу животного изъяли, после чего были назначены экспертизы.

Следствие установило, что медведя застрелил мужчина 1972 года рождения. Он получил статус подозреваемого. При этом причастность второго мужчины к незаконной охоте не подтвердилась, поэтому уголовный процесс в отношении него прекращен.

Убитому медведю было три года.

Ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал, и мера пресечения к нему не применялась.

До пяти лет лишения свободы

Дело расследуется по статье 115 Уголовного закона Латвии - за уничтожение особо охраняемого животного.

Закон предусматривает за это лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

2 сентября 2026 года материалы уголовного процесса были переданы в прокуратуру Пригородной Риги для начала уголовного преследования. Размер ущерба, причиненного незаконным отстрелом медведя, оценен в 31 000 евро. Эту сумму могут взыскать с подозреваемого.

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При этом передача дела в прокуратуру еще не означает признания человека виновным - окончательно вопрос о виновности решается в установленном законом порядке.

Охотились ночью с тепловизором

Как сообщалось после происшествия, сама охота на участке была разрешенной. В темное время суток там охотились на животных, добыча которых разрешена, в том числе на кабанов, лис и енотовидных собак.

Использовалось оружие с тепловизионным прицелом. Охотник находился на возвышении возле места подкормки диких животных. Такие площадки обычно устраивают прежде всего для кабанов, однако корм привлекает и медведей.

После выстрела мужчина вызвал помощника, чтобы погрузить тушу в прицеп. Именно когда медведь уже находился в прицепе, факт незаконной добычи животного зафиксировали инспекторы Государственной лесной службы.

Медведей в Латвии становится больше

Охота на бурых медведей в Латвии запрещена. Это особо охраняемый вид, статус которого связан в том числе с европейскими требованиями по охране природы. При этом за последние годы медведей в стране стало заметно больше.

По последним данным мониторинга LVMI Silava, в течение 2025 года в Латвии было подтверждено присутствие не менее 190 бурых медведей. Еще пять лет назад их было примерно вдвое меньше.

Расширяется и территория их распространения. Медведей чаще всего встречают на севере и северо-востоке страны, однако наблюдения появляются и в других регионах.

Для сравнения, в соседней Эстонии численность популяции сейчас оценивается как минимум в 1100 медведей.

Исследователи при этом подчеркивают: увеличение числа животных само по себе не означает, что медведи стали опаснее для людей. Особое значение имеет поведение человека - прежде всего недопущение ситуаций, когда дикие животные привыкают находить пищу рядом с людьми.

Бурый медведь - крупнейший хищник Латвии, способный жить до 30 лет. Вес самки может достигать 150 кг, самца - до 300 кг. У этого животного нет природных врагов. Медведи обитают в обширных старых лесных массивах, предпочитая смешанные леса, граничащие с болотами или водоемами. Для зимней спячки они устраивают берлоги в сухих местах неподалеку от воды.