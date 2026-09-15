15 сентября 2026, 07:58

Водителей в Латвии ждут усиленные проверки с 16 сентября

Водителей в Латвии ждут усиленные проверки с 16 сентября

С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании Roadpol Drošības dienas. Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности.

Кампания пройдет одновременно в странах Европейского союза. Ее главная задача - снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения.

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Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет «Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП», цель которого - добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм.

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Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек, еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы.

Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости.

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