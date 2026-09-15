15 сентября 2026, 10:58

Власти готовят новые меры поддержки жителей перед отопительным сезоном

Власти готовят новые меры поддержки жителей перед отопительным сезоном

Зимой расходы на отопление для части жителей Латвии могут оказаться заметно выше обычного, поэтому власти готовят дополнительные меры поддержки. Коалиционные партии уже поддержали предложение увеличить жилищные пособия и расширить круг получателей, а также сохранить до конца года скидку на электричество для защищенных потребителей.

При этом масштабного дефицита топлива министерство не ожидает. Газовые запасы достаточны, рынок гранул после летнего скачка цен начал стабилизироваться, а средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре пока не превышает 5%.

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Но средние показатели не отражают ситуацию в каждом конкретном городе. В небольших населенных пунктах тарифы могут увеличиться сильнее, особенно если местные системы зависят от одного вида топлива или закупали его в период высоких цен. Сложнее всего дополнительная нагрузка может оказаться для пенсионеров, одиноких родителей, семей с детьми и людей с низкими доходами.

Именно поэтому министерства климата и энергетики и благосостояния предлагают временно изменить коэффициенты, по которым рассчитывается жилищное пособие. Сейчас его получают около 31 000 домохозяйств. После изменения правил поддержку смогут получить еще примерно 28 000–38 000 домохозяйств, а выплаты могут вырасти на 40–70 евро в месяц на каждого члена семьи.

На расширение программы предлагают направить до 10 млн евро. Государство также намерено увеличить до 50% свою долю в софинансировании расходов самоуправлений, чтобы дополнительные выплаты не легли целиком на местные бюджеты.

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс заявил, что власти хотят подготовиться заранее. «За средними показателями нельзя не замечать тех групп населения и жителей отдельных населенных пунктов, для которых рост расходов будет особенно ощутимым и которым будет сложно самостоятельно оплачивать ежемесячные счета», - заявил министр.

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Отдельно власти предлагают сохранить поддержку на оплату электричества. На это планируют направить около 4 млн евро, сэкономленных в бюджете Министерства климата и энергетики. Если предложение одобрят, защищенные потребители до конца года продолжат получать скидку примерно 20–25 евро в месяц.

Для большинства жителей основным источником тепла остается централизованное теплоснабжение: им пользуются около 55% домохозяйств, или примерно 450 000 семей. Еще около 30% отапливают жилье дровами, 8% используют природный газ, 5% - гранулы.

Ситуация с гранулами в течение лета была особенно напряженной. Из-за высокого спроса, роста производственных расходов и снижения доступности сырья цена в июле в отдельных предложениях доходила почти до 475 евро за тонну, а срок ожидания поставки составлял до шести недель. К началу сентября рынок успокоился: гранулы снова стали доступнее, а цена снизилась примерно до 330 евро за тонну.

С природным газом риски сейчас выглядят значительно ниже. По состоянию на 11 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,5 тераватт-часа газа, включая 1,8 TWh государственных резервов безопасности. Для сравнения, Латвия потребляет около 8 TWh газа в год, а домохозяйства - примерно 1 TWh.

Окончательного решения о новых мерах поддержки пока нет. Для их введения потребуется одобрение Кабинета министров и Сейма. Власти рассчитывают принять решения до наступления холодов, чтобы дополнительные расходы не стали для семей неожиданностью уже после получения первых крупных зимних счетов.

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