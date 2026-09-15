В Резекне появится один из самых современных кинологических центров Европы: проект стоит более 7 млн евро

В Резекне создают новый кинологический центр, который должен стать одним из самых современных в Европе. Здесь будут готовить служебных собак и кинологов, которые помогают пограничникам охранять восточную границу Латвии, сообщает портал Grani.lv со ссылкой на TV3.

Еще менее 30 лет назад кинологи в Резекне жили в вагончиках и сами варили кашу для служебных собак, вспоминает начальник Кинологической службы Александр Петровский. Сейчас на этом месте создается новый комплекс стоимостью более семи миллионов евро.

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В Погранохране рассчитывают, что центр сможет стать площадкой не только для подготовки латвийских специалистов, но и для обучения кинологов из других европейских стран.

«Здесь можно было бы обучать кинологов со всей Европы. Потому что на данный момент у нас есть конкурентные преимущества. У нас есть подготовленный персонал. У нас есть внешняя граница, куда мы можем выехать и показать, например, всем тем, у кого нет внешней границы. У нас сохранились леса, где можно оставить следы и, например, сравнивать с Португалией или Испанией, где таких условий нет», - говорит Петровский.

В новом центре будут учебные и жилые помещения для кинологов, места для 30 служебных собак, два тренировочных поля и специальная лаборатория. В ней независимо от погодных условий можно будет имитировать реальные проверки и тренировать собак для поиска наркотиков и взрывчатых веществ, в том числе в транспортных средствах.

По словам Петровского, без служебных собак пограничникам практически невозможно обходиться.

«Без служебной собаки на границе невозможно. Потому что при любом нарушении на границе, всегда привлекается кинолог со служебной собакой. Это поиск следов, поиск нарушителей», - объясняет он.

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Линда Бумбиша уже пять лет работает в Кинологическом центре Колледжа государственной погранохраны. За время службы на границе она неоднократно убеждалась, насколько важны служебные собаки для работы пограничников.

«В моем случае было так: я со своей собакой шла по следу, который она указала, и я заметила, что собака остановилась. У наших собак активное обозначение, когда они находят человека: собака просто начинает лаять. Ты подходишь и видишь только ноги нарушителя. Он замаскировался, спрятался, чтобы его не нашли. Человек бы не заметил. Он пробежал бы мимо и направился дальше», - рассказывает Бумбиша.

Сейчас ее рабочим напарником является трехлетняя Хенда. Она занимается поиском наркотиков, а также стала матерью восьми будущих служебных собак. Вместе с Хендой Линда Бумбиша обучает щенков и молодых кинологов. При необходимости они также помогают полиции и другим службам.

«Я могу сказать, что собака вместе с тобой - это действительно командная работа, потому что часто человеческий глаз не замечает многого из того, что собака может учуять. Она облегчает твою повседневную работу и действительно создает ощущение безопасности», - говорит Бумбиша.

По ее словам, особенно важную роль собаки играют на восточной границе, где за последнее время ее пересекало большое количество людей.

«В нынешней ситуации на границе там действительно все вытоптано. Было очень много разных людей, пересекающих границу. Качественно обнаружить их можно только с помощью собаки. Собака улавливает индивидуальный запах и сразу, без промедления, идет по этому следу», - отмечает Бумбиша.

Открыть новый Кинологический комплекс Погранохраны планируется в июне следующего года.