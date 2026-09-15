Три промилле за рулём могут говорить о давней алкогольной зависимости, считают врачи

Опьянение на уровне трех промилле - не просто случай сильного алкогольного опьянения. По словам врачей, такая концентрация может указывать на длительное употребление алкоголя и серьезную зависимость, особенно если человек при этом способен управлять автомобилем. Об этом специалисты рассказали, комментируя случай уже бывшего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, задержанного за рулем в состоянии сильного опьянения.

В Национальном центре психического здоровья Латвии врачи регулярно сталкиваются с пациентами, которых доставляют с крайне высоким содержанием алкоголя в крови. Старший врач Сармите Скайда говорит, что сейчас встречаются и молодые люди, которые пытаются таким способом справиться с проблемами в отношениях или на работе.

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«Только что поступил пациент с 5,6 промилле. Сейчас почти норма, у женщин тоже бывает три, три с половиной, четыре промилле. Очень много молодых людей. Не способны справляться с какими-то проблемами в отношениях, проблемами на работе. Пытаются в этот момент алкоголем себя успокоить», - сообщила Скайда.

Руководитель амбулаторного центра Veldre при NPVC Марис Таубе считает, что три промилле могут свидетельствовать о длительном характере употребления алкоголя. По его словам, человек, который сохраняет способность вести машину при таком уровне опьянения, вероятно, давно употребляет алкоголь.

«Это очень много. Это означает, что человек, если он при таких больших промилле еще может ехать на машине, употребляет длительно. И эта болезнь затянулась», - сказал Таубе.

При этом сильное опьянение не означает полного непонимания происходящего. Проблема в другом: человек теряет способность адекватно оценивать последствия собственных действий, объясняет Скайда.

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«Часто говорят: «Я был пьян, поэтому не понимал, что делаю». Это не так. Если человек пьян, это не значит, что он не понимает, что делает. Но он не может оценить последствия. Это координация, неспособность сконцентрироваться, а главное - мышление о том, что будет дальше», - оценила старший врач центра.

Особую опасность ситуация приобретает, когда окружающие воспринимают такое поведение как личную проблему самого человека. Скайда подчеркивает, что пьяный водитель потенциально опасен не только для себя.

«Окружающие тоже довольно некритично относятся к этой проблеме. Самой приходилось сталкиваться, когда женщины ругают нас за то, что врач не понимает, мол, «вы забираете права», «детей надо вести в школу». Но ведь он потенциально опасен», - продолжила Скайда.

По мнению Таубе, серьезный инцидент иногда становится моментом, после которого человек впервые признает необходимость лечения. В случае Узулниекса, считает врач, случившееся может стать именно таким поворотным моментом.

«Самая большая проблема с алкоголизмом заключается в том, что человек не понимает. До тех пор, пока не произойдет что-то очень тяжелое. Как в этом случае. Хорошо, что еще никто не погиб. И я хотел бы сказать, что, возможно, это также и шанс. Мы иногда осуждаем этих людей. Но, возможно, это последний шаг, когда человек после таких событий, когда фактически вся жизнь и карьера рушатся, останавливается, начинает лечиться. Возможно, это поворотный пункт», - заявил Таубе.

Лечение алкогольной зависимости доступно как по государственным программам, так и на платной основе. Однако обратиться за такой помощью можно только после того, как в крови не останется алкоголя. Для некоторых пациентов это становится дополнительным препятствием на пути к лечению.