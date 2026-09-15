15 сентября 2026, 16:29 Валерия Леонова

Новогодний «подарочек»: тариф на тепло в Риге с декабря может вырасти на 20-30%

Новогодний «подарочек»: тариф на тепло в Риге с декабря может вырасти на 20-30%

С декабря теплоэнергия в Риге может подорожать на 20-30% из-за роста цен на газ и биотопливо. Такой прогноз во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике озвучил председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш. Об этом сообщает агентство LETA.

Сейчас тариф Rīgas siltums составляет 83,01 евро за мегаватт-час (МВт/ч). С 1 октября он даже немного снизится - до 80,76 евро за МВт/ч благодаря учету ранее полученных предприятием непредвиденных доходов.

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Однако это снижение может оказаться временным.

С 1 декабря планируется пересмотреть постоянные расходы Rīgas siltums и затраты на топливо. Как пояснил представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Микелсонс, окончательный тариф пока неизвестен: регулятор рассматривает представленный предприятием проект, но не все расходы на топливо еще определены. Уточненные данные Rīgas siltums сможет подать в начале октября.

По нынешним расчетам предприятия, с декабря тариф может увеличиться на 20-30%. В Rīgas siltums рассчитывают не допустить роста более чем на 30%.

Почему тепло может подорожать

Главная причина - значительный рост стоимости энергоресурсов.

По словам Калниньша, с момента расчета нынешнего тарифа биржевая цена природного газа выросла примерно с 33 до 80 евро за МВт/ч, то есть в 2,4 раза.

Биотопливо за это время подорожало примерно с 21 до 30 евро за МВт/ч, или на 43%.

При этом часть топлива на предстоящий отопительный сезон Rīgas siltums успело приобрести заранее. Уже закуплено более 70% необходимого природного газа по средней цене 46 евро за МВт/ч и 33% необходимого биотоплива по средней цене 28,53 евро за МВт/ч.

Закупать газ на отопительный сезон предприятие начало еще в апреле. Биотопливо приобреталось на двух торговых площадках, чтобы снизить риски, связанные с поставками.

Рост цен на энергоресурсы влияет на стоимость отопления сразу двумя способами.

За девять месяцев этого года Rīgas siltums поставило клиентам 2,962 млн МВт/ч теплоэнергии. При этом самостоятельно предприятие произвело только 31% необходимого тепла, а еще 69% закупило у других производителей.

При собственном производстве 49% используемого топлива составляет биомасса, еще 49% - природный газ и 2% - электроэнергия.

Поэтому подорожание газа и биотоплива увеличивает как собственные расходы Rīgas siltums, так и стоимость тепла, которое компания покупает у других производителей.

С октября изменятся правила закупки тепла

С 1 октября меняется и порядок, по которому Rīgas siltums закупает теплоэнергию у других производителей.

Новые правила КРОУ предусматривают максимальную закупочную цену, которая будет привязана к стоимости производства тепла с использованием древесной щепы.

Это должно ограничить влияние резкого роста цен на природный газ: производители будут конкурировать между собой, предлагая цену ниже установленного максимума.

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Среди других способов сдержать рост тарифа Rīgas siltums называет гибкие и своевременные закупки топлива, повышение эффективности рынка закупаемой теплоэнергии и более гибкое использование собственных производственных мощностей.

Готова ли Рига к отопительному сезону

По словам Калниньша, рижская система теплоснабжения к отопительному сезону 2026/2027 готова. Гидравлические испытания проведены во всех зонах теплосетей.

На данный момент проверено 6512 из 8661 теплоузла, находящегося в ведении Rīgas siltums. Общая готовность составляет 75,2%, проверки продолжаются.

Лучше всего подготовлены дома под управлением Rīgas namu pārvaldnieks: проверено 2343 из 2353 теплоузлов, или 99,6%.

В лечебных учреждениях проверено 99 из 149 теплоузлов - 66,4%, в образовательных учреждениях 356 из 525 - 67,8%, в остальных жилых и нежилых зданиях 3714 из 5634 - 65,9%.

К работе готовы и источники теплоснабжения. На теплоцентрали «Иманта» до начала отопительного сезона планируется завершить ежегодное техническое обслуживание. Одновременно там продолжается модернизация водогрейных котлов.

Где отопление могут подключить позже

Ситуацию с оплатой счетов Rīgas siltums оценивает как стабильную. Уровень расчетов за последние 12 месяцев достиг 97,6%.

Однако в отдельных домах начало отопительного сезона может задержаться. Это касается зданий, где за последние 12 месяцев оплачено менее 80% счетов. В компании подчеркивают, что таких домов немного.

Rīgas siltums хочет меньше зависеть от газа

В дальнейшем предприятие намерено постепенно сокращать использование природного газа и больше полагаться на местные источники энергии.

Среди планов - увеличение использования биомассы, установка тепловых насосов и электродных котлов, а также развитие технологий, позволяющих сохранять и повторно использовать тепло.

Один такой проект уже работает на теплоцентрали «Иманта». Электродный котел мощностью 49 МВт позволяет производить тепло с помощью электричества в часы, когда это экономически выгодно.

С момента запуска в конце 2025 года он произвел 23 000 МВт/ч теплоэнергии

Rīgas siltums также рассматривает возможность использовать остаточное тепло, например от центров обработки данных. Компания готова подключать к городской теплосети новых производителей, если поставляемое ими тепло позволит снизить конечную цену для потребителей.

По словам Калниньша, «эпоха дешевого природного газа» в теплоснабжении закончилась. Поэтому все большую роль будут играть местные энергоресурсы, электричество, повторное использование и накопление тепла.

Rīgas siltums является одним из основных поставщиков тепла в столице. 49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - SIA Enerģijas risinājumi. RIX и 0,005% - Latvenergo.

 

 

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