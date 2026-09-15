15 сентября 2026, 09:29

Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов

Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов

В Сейме готовятся к голосованию по новому упрощенному налоговому режиму. Предлагается установить ставку 10% для людей, которые получают небольшие дополнительные доходы и сейчас не декларируют их. Окончательное решение депутаты могут принять уже на следующей неделе.

Инициатором предложения стала депутат Сейма Айва Виксна («Объединенный список»). По ее замыслу, новый режим должен помочь вывести из серой зоны тех, кто подрабатывает парикмахером, специалистом индустрии красоты, репетитором, тренером, садовником или сантехником.

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Изначально планировалось разрешить пользоваться 10%-ным налогом при годовом обороте до 25 тысяч евро. Однако рабочая группа при Министерстве финансов изучила данные Службы государственных доходов и пришла к выводу, что при таком пороге на более выгодный режим смогла бы перейти значительная часть нынешних плательщиков налога на микропредприятия. Поэтому лимит снизили до 12 тысяч евро.

Авторы предложения подчеркивают, что новый режим рассчитан не на тех, кто полностью зарабатывает на такой деятельности. Речь идет прежде всего о людях, которые имеют основную работу, а дополнительно получают несколько сотен евро и сейчас вообще не платят с этих доходов налоги.

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При этом представители работодателей считают установленный предел в 12 тысяч евро слишком низким. В кулуарах Сейма новую инициативу также называют частью предвыборной кампании Виксны, а в Министерстве финансов осторожно оценивают перспективы предлагаемой схемы.

Механизм уплаты налога предполагает автоматизацию. Информационные системы СГД будут связаны с банковскими системами, а плательщики должны будут открыть специальный счет, с которого банк автоматически будет перечислять 10% налога.

Пока подключиться к новой системе выразил готовность только банк «Industra». В Минфине рассчитывали также на участие крупных скандинавских банков, однако этого не произошло.

Насколько эффективной окажется новая модель, станет понятно после ее запуска в апреле следующего года. До этого законопроект должен пройти третье чтение в Сейме.

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