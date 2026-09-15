15 сентября 2026, 19:00 Наталья Гудемчук

Ринкевич помиловал одного из 15 осужденных, чьи прошения рассмотрел сегодня

Ринкевич помиловал одного из 15 осужденных, чьи прошения рассмотрел сегодня
ReTv.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник рассмотрел 15 прошений о помиловании от осужденных и решил помиловать одного человека, сообщает агентство LETA со ссылкой на советника президента Мартина Дрегериса.

На данный момент за время своего президентского срока Ринкевич помиловал 22 человека и рассмотрел 410 прошений о помиловании от осужденных.

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Отмечается, что в Латвии прошение о помиловании можно подать после вступления приговора суда в силу, за исключением случаев, когда человек был осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Если человек осужден за тяжкое преступление, прошение о помиловании можно подать после фактического отбытия не менее половины назначенного срока лишения свободы.

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Если человек осужден за особо тяжкое преступление, прошение можно подать после фактического отбытия не менее двух третей назначенного срока лишения свободы. В случае пожизненного заключения до подачи прошения необходимо отбыть не менее 20 лет наказания.

Предыдущий президент Латвии Эгилс Левитс за время своего пребывания на посту рассмотрел 409 прошений о помиловании и удовлетворил 21 из них.

Бывший президент Раймонд Вейонис за время своего президентского срока рассмотрел 697 прошений и удовлетворил 22.

Больше всего прошений о помиловании рассмотрел Гунтис Улманис - за время своего президентства он рассмотрел 3391 прошение, из которых удовлетворил 219.

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