Ринкевич помиловал одного из 15 осужденных, чьи прошения рассмотрел сегодня

ReTv.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник рассмотрел 15 прошений о помиловании от осужденных и решил помиловать одного человека, сообщает агентство LETA со ссылкой на советника президента Мартина Дрегериса.

На данный момент за время своего президентского срока Ринкевич помиловал 22 человека и рассмотрел 410 прошений о помиловании от осужденных.

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Отмечается, что в Латвии прошение о помиловании можно подать после вступления приговора суда в силу, за исключением случаев, когда человек был осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Если человек осужден за тяжкое преступление, прошение о помиловании можно подать после фактического отбытия не менее половины назначенного срока лишения свободы.

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Если человек осужден за особо тяжкое преступление, прошение можно подать после фактического отбытия не менее двух третей назначенного срока лишения свободы. В случае пожизненного заключения до подачи прошения необходимо отбыть не менее 20 лет наказания.

Предыдущий президент Латвии Эгилс Левитс за время своего пребывания на посту рассмотрел 409 прошений о помиловании и удовлетворил 21 из них.

Бывший президент Раймонд Вейонис за время своего президентского срока рассмотрел 697 прошений и удовлетворил 22.

Больше всего прошений о помиловании рассмотрел Гунтис Улманис - за время своего президентства он рассмотрел 3391 прошение, из которых удовлетворил 219.