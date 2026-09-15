Короткий поводок и дрессировка: в Латвии утвердили новые правила содержания проявивших агрессию собак

15 сентября, во вторник, правительство Латвии утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение.

Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, которая находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения.

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Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных.

В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение.

Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение послушанию.

Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний человек способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение.

Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены.

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Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку привязанной у магазина или в другом общественно доступном месте.

Кроме того, собака, которая проявила агрессивное поведение, нельзя будет участвовать в выставках и мероприятиях с участием животных.

При оценке принципа соразмерности ограничение распространяется только на конкретную категорию собак - тех, которые когда либо нападали на людей, а не на всех собак.

Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель проявившей агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу.

Как сообщалось ранее, 4 сентября этого года в Царникаве группа из 19 воспитанников детского сада в сопровождении воспитателя и помощника воспитателя отправилась на заранее согласованную прогулку за пределами территории образовательного учреждения. Во время прогулки к группе детей приблизились две собаки, находившиеся без присмотра, и напали на детей. В результате инцидента пострадали шесть малышей, двое из которых были госпитализированы. Пострадал также один из педагогов, который пытался защитить детей.

Государственная полиция начала уголовный процесс в соответствии с 20-й главой Уголовного закона «Преступные деяния против общей безопасности и общественного порядка». Напавшие собаки изолированы от общества, и вопрос об их дальнейшей судьбе будет решаться после получения результатов экспертиз, назначенных в связи с пострадавшими детьми.

Владелец собак, предприниматель Иво Василевскис, рассказал телеканалу TV3, что сейчас животные находятся в гостинице в Балтэзерсе. Для собак ищут новых хозяев, также планируется разделить животных.