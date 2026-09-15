15 сентября 2026, 11:28

Каждый четвертый слушатель не хочет обязательной доли латвийской музыки на радио

Каждый четвертый слушатель не хочет обязательной доли латвийской музыки на радио

Почти четверть слушателей коммерческого радио в Латвии может отказаться от радиостанций, если долю латвийской музыки в эфире увеличат до 30%. Часть аудитории в таком случае намерена перейти на YouTube, музыкальные стриминги и интернет-радио. Об этом свидетельствуют результаты опроса Fifty5Blue, проведенного по заказу Латвийской ассоциации вещательных организаций (LRA).

Согласно исследованию, 23% слушателей при введении 30%-ной квоты либо перестали бы слушать радио, либо стали бы искать контент на других платформах. Среди тех, кто готов сменить источник, 54% выбрали бы YouTube, 44% - музыкальные стриминговые сервисы, а 36% - интернет-радио.

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При этом большинство опрошенных не считает, что латвийской музыки сейчас не хватает. 69% заявили, что она уже достаточно представлена в радиоэфире. Обязательную квоту в 30% поддерживают только 26% слушателей, тогда как 49% выступают против нее.

Музыка остается главной причиной, по которой люди включают радио: ее назвали 47% участников исследования. Еще 40% слушают радиостанции ради информации, новостей и передач, а 30% - чтобы поднять настроение и отвлечься от повседневных дел.

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В LRA считают, что изменение музыкальной пропорции может повлиять на саму причину, по которой слушатель выбирает конкретную радиостанцию. Если привычный формат эфира изменится слишком сильно, аудитория может отправиться за контентом на другие платформы.

Опрос проводился с 21 августа по 1 сентября среди 1890 жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет. Исследование проходило онлайн на латышском и русском языках. Радио хотя бы раз в неделю слушают 1399 участников опроса.

При этом планы по увеличению доли местной музыки уже оформляются на законодательном уровне. В феврале в Латвии создали рабочую группу по этому вопросу, а представленные в июне поправки предусматривают постепенное введение квоты: 10% с 1 января 2028 года, 20% с 2029 года и 30% с 2030 года.

После полного введения 30%-ной квоты совокупные дополнительные выплаты латвийским авторам и исполнителям, согласно прогнозу в аннотации к законопроекту, могут достигнуть 208 502 евро в год. Для сравнения, весь рынок радиорекламы в Латвии оценивается примерно в 12 млн евро ежегодно.

Как вы относитесь к идее увеличить долю латвийской музыки на радио до 30%?

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