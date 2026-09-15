15 сентября 2026, 13:27 Валерия Леонова/LETA

16 сентября в Латвии отменят 3000 региональных рейсов: восемь автобусных перевозчиков готовят протестную акцию

16 сентября в Латвии отменят 3000 региональных рейсов: восемь автобусных перевозчиков готовят протестную акцию

В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (ЛАПП), примут участие восемь перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил в понедельник на пресс-конференции президент ЛАПП Иво Ошениекс.

Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября

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Ошениекс сообщил, что в акции протеста примут участие «Daugavpils autobusu parks», «Hansabuss Latvija»,  «Talsu autotransports», «Rēzeknes autobusu parks», обеспечивающее перевозки под брендом «Ecolines»  «Norma-A», «Liepājas autobusu parks», «Nordeka» и «Dautrans».

Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 000 пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

В акции протеста не примут участие «Cata», «Latvijas sabiedriskais autobuss», «VTU Valmiera» и муниципальное «Ventspils reiss». Президент ЛАПП подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы.

По словам Ошениекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров.

В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации.

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Он отметил, что включенный в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9,8 млн евро для региональных перевозок не решает проблем, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году.

В Минсообщения агентству ЛЕТА сообщили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозок министерство готовит предложения по стабилизации ситуации. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров.

В целом отрасли региональных перевозок для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 млн евро

Минсообщения и АТД также ищут решения для снижения рисков ликвидности перевозчиков и обеспечения непрерывности услуг. В начале года АТД совместно с Советом по общественному транспорту перенесла часть запланированного финансирования на первую половину года. Это позволило перевозчикам покрыть растущие расходы на топливо и услуги и обеспечить регулярное выполнение рейсов.

Минсообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9,8 млн евро из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи», чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. Вопрос включен в повестку заседания Кабинета министров 15 сентября.

По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедрять единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке и эффективнее использовать бюджетные средства.

 

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