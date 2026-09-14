В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (LPPA) акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду, 16 сентября, потенциально могут не состояться 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствуют собранные Дирекцией автомобильного транспорта (ATD) данные.

На прошлой неделе ATD направила региональным пассажирским перевозчикам письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения акции, которая может серьезно повлиять на мобильность пассажиров в Латвии, а также незамедлительно предоставить ATD и пассажирам точную информацию о количестве рейсов, которые планируется не выполнять.

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До полудня понедельника ATD получила подтверждение участия в акции от AS Talsu autotransports, AS Rēzeknes autobusu parks, SIA Daugavpils autobusu parks и SIA Norma A. В общей сложности на среду, 16 сентября, у этих компаний запланирован 1271 региональный автобусный рейс, который потенциально не будет выполнен.

SIA Hansabuss Latvija, муниципальное предприятие SIA Ventspils reiss, AS Liepājas autobusu parks, AS Nordeka и SIA VTU Valmiera пока не ответили ATD.

SIA Latvijas sabiedriskais autobuss и AS Cata в акции участвовать не будут, сообщает ATD.

Во вторник утром пассажирские перевозчики проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о причинах акции и как она будет проходить.

Акция состоится 16 сентября. В этот день региональные автобусы не будут курсировать в течение суток.

Задача акции - привлечение внимания к критической ситуации в сфере общественного транспорта и отсутствию заинтересованности государства в ее решении. По мнению перевозчиков, недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения ставят под угрозу предоставление качественных услуг.

Акция символически пройдет спустя год после предыдущей акции протеста, когда рейсы не выполнялись в течение одного часа. Перевозчики заявляют, что акция не будет разовой, если их требования не будут услышаны.

Президент LPPA Иво Ошеникс приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и призывает в среду пользоваться альтернативными видами транспорта.

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«Сейчас перевозчики годами покрывают недостающее финансирование из собственных средств, полагаясь на обещания ответственного за отрасль Министерства сообщения индексировать договоры. Однако государство продолжает обещать, но ни одно из обещаний полностью не выполнено», - заявил Ошеникс.

Он добавил, что расходы перевозчиков на предоставление услуг из-за внешних факторов продолжают расти каждый месяц. Задача - добиться компромисса с правительством, чтобы жители регионов и в дальнейшем имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую оплату труда.

Кроме того, ассоциация призывает компенсировать перевозчикам значительный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное финансирование из государственного бюджета для покрытия расходов, которые возникнут в результате изменений долгосрочных договоров.

Ассоциация также обращает внимание, что в бюджете этого года на общественный транспорт изначально было предусмотрено меньше государственного финансирования, чем необходимо для полноценного обслуживания действующей маршрутной сети. Для исправления этой ситуации правительство сейчас рассматривает решение о выделении дополнительных 9,8 млн евро, чтобы государство могло оплатить заказанный им объем перевозок.

LPPA подчеркивает, что эти средства необходимы из-за недоработок государства и не были заложены в достаточном объеме в бюджет этого года. Они не связаны с требованиями пассажирских перевозчиков.

Ранее ATD сообщала, что в среднем в рабочий день в Латвии выполняется около 880 региональных автобусных маршрутов и почти 5000 рейсов.

В том числе в части маршрутной сети «Pierīgaа» выполняется 772 рейса, «Айзкраукле, Огре» - 403, «Даугавпилс, Краслава» - 371, «Талси, Тукумс» - 318, «Добеле, Елгава» - 311, «Лимбажи, Сигулда» - 304, «Цесис» - 282, «Екабпилс, Прейли, Ливаны» - 266, «Салдус, Кулдига» - 261, «Гулбене, Алуксне, Балви» - 254, «Лиепая» - 244, «Бауска» - 227, «Валмиера, Валка, Смилтене» - 222, «Резекне, Лудза» - 209, «Мадона» - 188 и «Вентспилс» - 50 рейсов.

Также сообщалось, что Министерство сообщения запросило дополнительные 9,8 млн евро для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.

Одновременно министр сообщения Рихард Козловскис начал переговоры с Министерством финансов и партнерами о дальнейшем обеспечении работы общественного транспорта. По его словам, выделением разового дополнительного финансирования структурные проблемы с финансированием системы общественного транспорта решить невозможно - необходим более глубокий подход.