14 сентября 2026, 15:35 Наталья Гудемчук/LETA

В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (LPPA) акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду, 16 сентября, потенциально могут не состояться 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствуют собранные Дирекцией автомобильного транспорта (ATD) данные.

На прошлой неделе ATD направила региональным пассажирским перевозчикам письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения акции, которая может серьезно повлиять на мобильность пассажиров в Латвии, а также незамедлительно предоставить ATD и пассажирам точную информацию о количестве рейсов, которые планируется не выполнять.

Читайте нас также

До полудня понедельника ATD получила подтверждение участия в акции от AS Talsu autotransports, AS Rēzeknes autobusu parks, SIA Daugavpils autobusu parks и SIA Norma A. В общей сложности на среду, 16 сентября, у этих компаний запланирован 1271 региональный автобусный рейс, который потенциально не будет выполнен.

SIA Hansabuss Latvija, муниципальное предприятие SIA Ventspils reiss, AS Liepājas autobusu parks, AS Nordeka и SIA VTU Valmiera пока не ответили ATD.

SIA Latvijas sabiedriskais autobuss и AS Cata в акции участвовать не будут, сообщает ATD.

Во вторник утром пассажирские перевозчики проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о причинах акции и как она будет проходить.

Акция состоится 16 сентября. В этот день региональные автобусы не будут курсировать в течение суток.

Задача акции - привлечение внимания к критической ситуации в сфере общественного транспорта и отсутствию заинтересованности государства в ее решении. По мнению перевозчиков, недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения ставят под угрозу предоставление качественных услуг.

Акция символически пройдет спустя год после предыдущей акции протеста, когда рейсы не выполнялись в течение одного часа. Перевозчики заявляют, что акция не будет разовой, если их требования не будут услышаны.

Президент LPPA Иво Ошеникс приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и призывает в среду пользоваться альтернативными видами транспорта.

Читайте Mixer
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Куда вы кладёте ключи, когда приходите домой? Тест поможет узнать, склонны…
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Эти 4 знака мечтают о роскошной жизни, но вслух называют это совсем иначе
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Козероги, Девы, Львы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на вторник 15…
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Один противень - и вопрос с ужином закрыт: простой рецепт курицы с овощами

«Сейчас перевозчики годами покрывают недостающее финансирование из собственных средств, полагаясь на обещания ответственного за отрасль Министерства сообщения индексировать договоры. Однако государство продолжает обещать, но ни одно из обещаний полностью не выполнено», - заявил Ошеникс.

Он добавил, что расходы перевозчиков на предоставление услуг из-за внешних факторов продолжают расти каждый месяц. Задача - добиться компромисса с правительством, чтобы жители регионов и в дальнейшем имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую оплату труда.

Кроме того, ассоциация призывает компенсировать перевозчикам значительный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное финансирование из государственного бюджета для покрытия расходов, которые возникнут в результате изменений долгосрочных договоров.

Ассоциация также обращает внимание, что в бюджете этого года на общественный транспорт изначально было предусмотрено меньше государственного финансирования, чем необходимо для полноценного обслуживания действующей маршрутной сети. Для исправления этой ситуации правительство сейчас рассматривает решение о выделении дополнительных 9,8 млн евро, чтобы государство могло оплатить заказанный им объем перевозок.

LPPA подчеркивает, что эти средства необходимы из-за недоработок государства и не были заложены в достаточном объеме в бюджет этого года. Они не связаны с требованиями пассажирских перевозчиков.

Ранее ATD сообщала, что в среднем в рабочий день в Латвии выполняется около 880 региональных автобусных маршрутов и почти 5000 рейсов.

В том числе в части маршрутной сети «Pierīgaа» выполняется 772 рейса, «Айзкраукле, Огре» - 403, «Даугавпилс, Краслава» - 371, «Талси, Тукумс» - 318, «Добеле, Елгава» - 311, «Лимбажи, Сигулда» - 304, «Цесис» - 282, «Екабпилс, Прейли, Ливаны» - 266, «Салдус, Кулдига» - 261, «Гулбене, Алуксне, Балви» - 254, «Лиепая» - 244, «Бауска» - 227, «Валмиера, Валка, Смилтене» - 222, «Резекне, Лудза» - 209, «Мадона» - 188 и «Вентспилс» - 50 рейсов.

Также сообщалось, что Министерство сообщения запросило дополнительные 9,8 млн евро для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.

Одновременно министр сообщения Рихард Козловскис начал переговоры с Министерством финансов и партнерами о дальнейшем обеспечении работы общественного транспорта. По его словам, выделением разового дополнительного финансирования структурные проблемы с финансированием системы общественного транспорта решить невозможно - необходим более глубокий подход.

 

В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Куда вы кладёте ключи, когда приходите домой? Тест поможет узнать, склонны…
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

Эти 4 знака мечтают о роскошной жизни, но вслух называют это совсем иначе

В мире

«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
14 сентября, 14:30
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 14:00
«Мы должны оставаться самой продвинутой страной»: Трамп выступил против замедления разработки ИИ
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
14 сентября, 13:05 13:05
Израильский министр пригрозил лишить гражданства режиссеров фильма о Газе, получившего спецприз в Венеции
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
14 сентября, 10:28 10:28
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
14 сентября, 07:59 07:59
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
13 сентября, 18:58 18:58
Демократы готовят масштабные расследования Трампа на случай победы в Конгрессе
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
13 сентября, 16:20 16:20
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
13 сентября, 12:59 12:59
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
13 сентября, 11:37 11:37
Агенты OpenAI без команды научились договариваться: глава Anthropic предлагает притормозить развитие ИИ
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
13 сентября, 10:58 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
13 сентября, 10:19 10:19
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии

Латвия

Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 15:35
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
14 сентября, 13:30
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 12:30 12:30
В Латвии пройдет Неделя добрых дел: как присоединиться к акции и помочь людям, животным и природе
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 11:58 11:58
Bite предупредила клиентов о ночных работах в мобильной сети 14 сентября
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
ВИДЕО
14 сентября, 11:28 11:28
Политика превращается в шоу: что сегодня влияет на выбор избирателя
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 10:59 10:59
Теплые дни закончились: в Латвии наступила метеорологическая осень
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 09:58 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 09:28 09:28
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 08:58 08:58
Ринкевич поблагодарил полицейских, остановивших Узулниекса с 3,09 промилле
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
14 сентября, 08:28 08:28
Эта неделя в Латвии пройдет под знаком дождей и туманов
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях

ЧП

Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх

Mixer

Дракон видит на шаг дальше: 4 знака китайского гороскопа, которым 15 сентября удастся вовремя поймать выгодный момент
14 сентября, 15:38
Он любит, но почти не говорит комплиментов? Эксперт назвала 5 неожиданных причин
Дракон видит на шаг дальше: 4 знака китайского гороскопа, которым 15 сентября удастся вовремя поймать выгодный момент
14 сентября, 14:58
Куда вы кладёте ключи, когда приходите домой? Тест поможет узнать, склонны ли вы к тревожности
Дракон видит на шаг дальше: 4 знака китайского гороскопа, которым 15 сентября удастся вовремя поймать выгодный момент
14 сентября, 14:18
Эти 4 знака мечтают о роскошной жизни, но вслух называют это совсем иначе
14 сентября, 14:15
Козероги, Девы, Львы и Близнецы в гороскопе Джорджии Николс на вторник 15 сентября
14 сентября, 13:38
Один противень - и вопрос с ужином закрыт: простой рецепт курицы с овощами
14 сентября, 13:35
Знаки зодиака в любви: вы скучаете по человеку или по себе рядом с ним?
14 сентября, 12:58
Гороскоп на 15 сентября по картам Таро: Тельцу - укрепить положение, Овну - перестать контролировать всё вокруг
14 сентября, 12:30
Дракон видит на шаг дальше: 4 знака китайского гороскопа, которым 15 сентября удастся вовремя поймать выгодный момент

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы

Спорт

Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас