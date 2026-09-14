В Латвии пройдет Неделя добрых дел: как присоединиться к акции и помочь людям, животным и природе

LSM

С 5 по 11 октября по всей Латвии в 17-й раз пройдет акция «Неделя добрых дел», организованная благотворительной организацией Palīdzēsim.lv. Всех желающих приглашают сделать что-то хорошее для ближних, общества, животных или окружающей среды, сообщает агентство LETA.

Принять участие в акции можно самостоятельно или вместе с семьей, друзьями, одноклассниками, коллегами и единомышленниками. К участию также приглашают предприятия, самоуправления и неправительственные организации во всех регионах Латвии.

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Среди возможных добрых дел организаторы называют помощь пожилому человеку, приюту для животных или неправительственной организации, уборку территории, заботу о природе, выражение благодарности людям, чей вклад в повседневную жизнь часто остается незамеченным, а также внимание и присутствие рядом с человеком, который в этом нуждается.

Представитель Palīdzēsim.lv Скуя подчеркивает, что доброе дело не обязательно должно быть большим. Главное - заметить потребность и не остаться равнодушным. Помогая другим, люди не только отдают, но и сами получают радость и опыт, показывающий, что своими действиями можно что-то изменить.

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Участников призывают регистрировать сделанные добрые дела на сайте акции labodarbunedela.palidzesim.lv. Там же можно найти идеи, запланировать добрые дела и откликнуться на просьбы других людей о помощи. О своих поступках можно рассказывать в социальных сетях, используя хэштег #LaboDarbuNedēļa.

В прошлом году в рамках акции было зарегистрировано 864 добрых дела, в которых по всей Латвии приняли участие более 28 000 человек. Традиционно особенно активно участвовали школы и дошкольные учреждения, где дети и молодежь, педагоги и родители вместе делали добрые дела.

В организации отмечают, что акция дает неправительственным организациям возможность привлечь и познакомиться с новыми волонтерами. Для людей, которые впервые участвуют в добровольческой деятельности, одно доброе дело может стать началом более длительного сотрудничества и регулярного участия в жизни местного сообщества.

Организация Объединенных Наций объявила 2026 год Международным годом волонтеров в интересах устойчивого развития. В Латвии 2026 год также объявлен Годом волонтерской работы.