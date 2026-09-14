Узулниекс извинился перед всеми за вождение в нетрезвом состоянии

Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК) в видеообращении в Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,09 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой.

В своем посте Узулниекс говорит, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет.

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«Прежде всего я хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Я понимаю, что я это доверие обманул», - сказал экс-министр.

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Узулниекс также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним, и ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать.

Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал.



А также Узулниекс поблагодарил Государственную полицию и полицию Ропажского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом.