Теплые дни закончились: в Латвии наступила метеорологическая осень

В Латвии началась метеорологическая осень. По предварительным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, соответствующий критерий был достигнут 10 сентября. Еще 9 сентября температура воздуха в отдельных местах поднималась до +27 градусов. Но затем среднесуточная температура по всей стране пять дней подряд оставалась ниже +15 градусов - именно это считается признаком начала метеорологической осени.

Пятым днем такого периода должен стать понедельник. Если среднесуточная температура все же достигнет +15 градусов, дату начала осени перенесут на 15 сентября.

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Обычно климатическая осень приходит в Латвию раньше. В период с 1991 по 2020 год ее начало в среднем приходилось на 31 августа. В этом году летнее тепло продержалось дольше.

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Прошлый год, напротив, оказался необычным по другой причине. Критерий метеорологической осени был выполнен уже в период с 20 по 28 августа, когда среднесуточная температура опускалась ниже +15 градусов.

А в 2023 году Латвия установила рекорд позднего начала метеорологической осени - она наступила только 4 октября. Разница между этими датами показывает, насколько сильно сроки смены сезона могут колебаться из года в год.

На предстоящую осень и зиму европейские метеорологи в целом прогнозируют теплую и влажную погоду, а также повышенный риск наводнений и штормов. Однако последние расчеты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды изменили картину для Балтии: октябрь и ноябрь здесь могут оказаться суше и прохладнее, чем ожидалось ранее.