Мужская сборная Латвии по баскетболу 3×3 во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы. В финале турнира в бельгийском Антверпене латвийцы уверенно обыграли Нидерланды - 19:10. Эта медаль стала для команды шестой подряд на континентальном первенстве.
Финал начинался достаточно ровно, а некоторое время преимущество было у Нидерландов. Затем Латвия перехватила инициативу и создала заметный отрыв. Во второй половине встречи команда только увеличивала преимущество, а точный двухочковый бросок Науриса Миесиса окончательно решил исход матча.
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Самым результативным игроком Латвии стал Рихард Куксикс, набравший семь очков. На счету Миесиса пять очков, Кристапа Глудитиса - четыре, Зигмара Раймо - три.
Глудитис получил и индивидуальную награду. Его признали самым ценным игроком турнира (MVP). В символическую сборную чемпионата также вошли Неста Агаси из Нидерландов и француз Лоренцо Тируар-Самсон.
Путь к финалу для Латвии оказался непростым. В полуфинале команда обыграла Францию со счетом 17:15, а в четвертьфинале прошла хозяев турнира - Бельгию, 21:18. На групповом этапе латвийцы победили Ирландию (21:16) и Литву (22:16).
Новая победа продолжила впечатляющую серию сборной на чемпионатах Европы. Во всех шести случаях, когда Латвия выходила в финальную стадию турнира, она завоевывала медали.
Первое европейское золото команда взяла в 2017 году. Затем были серебряные медали в 2018 и 2022 годах, бронза в 2023-м и еще одно серебро в прошлом сезоне.
Женская сборная Латвии на этот раз в финальную часть чемпионата Европы не пробилась. Мужская команда тем временем вновь доказала, что остается одним из лидеров европейского баскетбола 3×3.