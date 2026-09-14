Ринкевич поблагодарил полицейских, остановивших Узулниекса с 3,09 промилле

Президент Латвии Эдгар Ринкевич резко отреагировал на задержание министра благосостояния Рейниса Узулниекса, которого остановили за рулем с 3,09 промилле алкоголя. Глава государства подчеркнул: высокое должностное положение не освобождает человека от ответственности, а сотрудники полиции, остановившие водителя, возможно, предотвратили серьезную трагедию.

«Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - опасное и преступное деяние, за которое при определенных обстоятельствах предусмотрена уголовная ответственность. Особенно недопустимо и предосудительно, когда так поступают государственные должностные лица - министры, депутаты или сотрудники правоохранительных органов», - заявил президент.

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По словам Ринкевича, подобные поступки должны получать суровую оценку, поскольку перед законом все равны. Он также считает, что такие случаи должны становиться предупреждением для общества.

Президент отдельно поблагодарил полицейских, которые остановили Узулниекса. По его мнению, их действия могли предотвратить более серьезные последствия.

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«Очень надеюсь, что каждый такой случай заставит кого-то задуматься и не совершать глупостей, а окружающие вовремя удержат «героев» от желания прокатиться на автомобиле, мотоцикле или велосипеде», - написал Ринкевич.

Узулниекс, представляющий Союз зеленых и крестьян, был задержан в субботу. После этого премьер-министр Андрис Кулбергс распорядился освободить его от исполнения обязанностей министра благосостояния.

Временно руководить министерством будет министр земледелия Улдис Аугулис. Он останется исполняющим обязанности до окончания срока полномочий нынешнего правительства.