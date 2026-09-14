14 сентября 2026, 17:58 Валерия Леонова

Полиция Латвии на неделю усилит контроль на дорогах

Полиция Латвии на неделю усилит контроль на дорогах
Valsts policija

С 16 по 22 сентября полиция Латвии будет работать на дорогах в усиленном режиме. Страна присоединится к общеевропейской кампании ROADPOL Safety Days, которая одновременно проходит во многих странах Европы. Подробнее о самой кампании сообщает ROADPOL.

В течение недели полиция будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения. Особое внимание в Латвии будет обращено на наиболее уязвимых участников движения - велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклистов.

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Также будут контролировать соблюдение скоростного режима, использование ремней безопасности и правильную перевозку детей в автомобилях.

Отдельным днем нынешней кампании станет 17 сентября. ROADPOL объявила его днем, когда европейские страны постараются добиться общей цели - не допустить ни одной смерти на дорогах.

В этом году особое внимание - пешеходам

Общеевропейской темой ROADPOL Safety Days в 2026 году стала безопасность пешеходов. По данным ROADPOL, в 2025 году на пешеходов пришлось 18% всех погибших на дорогах Евросоюза.

Организация напоминает, что пешеход практически не защищен при столкновении с транспортным средством, поэтому последствия таких ДТП особенно тяжелы. Водителей призывают быть внимательнее прежде всего в городах, возле пешеходных переходов и в местах с интенсивным движением людей.

Кампания проходит под девизом #ZeroMeansLife и связана с европейской концепцией Vision Zero, долгосрочная цель которой - свести смертность на дорогах к нулю.

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Что такое ROADPOL

ROADPOL - European Roads Policing Network, европейская сеть подразделений дорожной полиции. Она объединяет полицейские службы разных стран для совместной работы над безопасностью дорожного движения.

В течение года ROADPOL координирует общеевропейские полицейские операции, посвященные наиболее серьезным рискам на дорогах: превышению скорости, вождению в состоянии опьянения, неиспользованию ремней безопасности, отвлечению водителей на мобильные устройства, безопасности грузового транспорта и другим проблемам.

ROADPOL Safety Days - одна из главных ежегодных кампаний. Она проводится с 2020 года с 16 по 22 сентября, одновременно с Европейской неделей мобильности. Ее символическая задача - доказать, что хотя бы один день без погибших на дорогах Европы возможен.

Год назад Латвии удалось достичь нулевого показателя

Во время ROADPOL Safety Days в 2025 году главным контрольным днем было 18 сентября. Тогда Латвия вошла в число 11 стран, в которых за сутки не погиб ни один человек в ДТП.

Всего в участвовавших в кампании странах Европы в контрольный день погибли 25 человек. Для сравнения, средний показатель, рассчитанный на основании статистики Еврокомиссии за 2024 год, составлял около 54 погибших на европейских дорогах в сутки.

Прошлогодняя кампания была посвящена безопасности людей на двухколесном транспорте - мотоциклистов, водителей мопедов и электросамокатов, а также велосипедистов.

В нынешнем году ситуация на латвийских дорогах по-прежнему остается серьезной. По данным Государственной полиции, с начала года в ДТП в Латвии погибли 66 человек, еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы.

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