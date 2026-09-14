Политика превращается в шоу: что сегодня влияет на выбор избирателя

Современная политика все больше превращается в публичное представление, где избиратель оценивает не только программы и идеи, но и самого политика. По мнению политолога Филиппа Раевского, умение выступать перед аудиторией, общаться с людьми и создавать убедительный образ сегодня напрямую связано с политической поддержкой.

Об этом Раевский рассказал в программе «Preses klubs» на TV24. Он считает, что политика уже тесно переплелась с индустрией развлечений, а избиратели во многом воспринимают ее как бесконечное шоу.

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«Я думаю, что актеры хорошие. Политики - хорошие актеры. Мы должны понимать, что в современном мире политика стала частью индустрии развлечений. Люди очень часто смотрят на политику как на бесконечный театр, только по-настоящему», - сказал Раевский.

По словам политолога, в такой ситуации способность политика убедительно выступать и работать с публикой становится важной частью его успеха. Хорошо созданный образ может влиять на то, насколько избиратели готовы его поддержать.

«Поэтому я думаю, что если политик - хороший актер, то он и получает хорошую поддержку», - отметил эксперт.

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Раевский провел параллель между политиками и актерами, отметив, что главное различие между ними заключается в том, что именно получает исполнитель от своей аудитории. «Чем тогда политик отличается от актера? Актер продает билеты на спектакль, политик получает поддержку. В одном случае люди выражают поддержку еще и своими деньгами, в другом - своими голосами», - пояснил он.

При этом одних политических идей, по мнению Раевского, недостаточно. В демократическом обществе политику необходимо уметь объяснять свои взгляды, разговаривать с аудиторией и уверенно выступать публично.

«Без актерского искусства, без способности коммуницировать, без способности выступать политиком в демократическом обществе быть невозможно», - считает Раевский.