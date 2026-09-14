Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день

В Риге камеры контроля скорости ежедневно фиксируют сотни нарушений. Только за первые семь месяцев 2026 года муниципальная полиция приняла решения о штрафах более чем в 55 тысячах случаев. О работе системы контроля порталу bb.lv рассказала специалист по коммуникации Рижской муниципальной полиции Эрика Верзе. По её словам, места для установки камер выбирают с учётом рисков для безопасности движения и интересов общества.

Особое внимание уделяют улицам, где из-за требований безопасности скорость ограничена 30 или 20 км/ч. Контроль там нужен прежде всего для того, чтобы водители соблюдали сниженные ограничения.

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Самое серьёзное нарушение скорости, зафиксированное с начала года, произошло на улице Валдекю. Автомобиль двигался со скоростью 120 км/ч там, где разрешено ехать максимум 30 км/ч. Камера зафиксировала машину на участке в направлении от улицы Ирбенес к улице Берзупес.

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В марте Рижская муниципальная полиция расширила автопарк и получила несколько патрульных машин с системами контроля скорости. После этого выросла интенсивность проверок и увеличилось количество участков, которые они охватывают.

При этом камеры - не единственный инструмент контроля. Патрульные автомобили с радарами используют в обычной работе: во время патрулирования улиц и при выездах на вызовы.

За превышение скорости водителю в зависимости от обстоятельств может грозить штраф от 20 до 1400 евро. При таком количестве зафиксированных нарушений сумма потенциальных взысканий может быть значительной.