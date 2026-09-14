Эта неделя в Латвии пройдет под знаком дождей и туманов

Эта неделя в Латвии будет переменчивой: дожди несколько раз пройдут по территории страны, а в начале недели ночи и утра во многих местах окажутся туманными. После относительно сухого вторника уже в середине недели с запада приблизится новая зона осадков, которая в четверг охватит почти всю Латвию.

В понедельник, 14 сентября, сохранится облачная погода. После полудня на северо-западе страны возможны прояснения, но на большей части территории временами пройдет дождь. Из-за слабого ветра местами образуется туман. Ночью температура опустится до +10…+15 градусов, днем воздух прогреется до +15…+19.

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Во вторник станет заметно суше и яснее. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами в центральных и восточных районах, а ночью и утром во многих местах снова появится туман. Температура ночью составит +7…+13 градусов, на побережье будет теплее, днем ожидается +16…+19.

Среда начнется спокойнее: между облаками временами будет выглядывать солнце, а большая часть территории страны останется сухой. Но после полудня с запада к Латвии приблизится обширная зона осадков. В среду она затронет дождем главным образом побережье, а уже в четверг осадки распространятся почти на всю страну.

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Погода при этом начнет меняться и в отношении ветра. В среду он еще будет слабым, однако днем подует с юга и юго-запада и постепенно усилится. В четверг на побережье порывы могут достигать 15 м/с.

Температура в середине недели останется довольно мягкой для сентября. В ночь на четверг ожидается не ниже +12…+16 градусов, днем будет около +16…+19.

К концу недели дождей станет больше. В пятницу, 18 сентября, небольшие осадки, вероятно, пройдут лишь местами, а температура останется примерно на прежнем уровне: ночью +11…+15 градусов, днем +15…+20.

В выходные южный и юго-западный ветер, по прогнозам синоптиков, может стать порывистым на значительной части территории страны.