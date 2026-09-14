Bite предупредила клиентов о ночных работах в мобильной сети 14 сентября

В ночь с 14 на 15 сентября Bite Latvija проведёт масштабное обновление программного обеспечения мобильной сети. Работы затронут более 220 базовых станций в разных регионах страны, включая Даугавпилс и Аугшдаугавский край, поэтому ночью у части клиентов возможны кратковременные перебои со связью.

Технические работы пройдут с 00:30 до 03:00 - в часы минимальной нагрузки на сеть. Каждую базовую станцию перезапустят дважды, а одна перезагрузка займёт около трёх минут.

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В этот период могут временно возникать проблемы с голосовыми вызовами, мобильным интернетом и другими услугами в сетях 2G, 4G и 5G. После завершения работ сеть должна вернуться к обычной работе.

Обновление также затронет станции в Айзкраукльском, Бауском, Огрском, Екабпилсском, Краславском, Лудзенском, Резекненском, Ливанском и Прейльском краях, а также в Резекне.

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В Bite Latvija пояснили, что такие обновления входят в постоянную программу развития сети. Ранее аналогичные работы прошли в Елгавском и Добельском краях и не вызвали существенных проблем со связью у клиентов.

«Модернизация сети и совершенствование программного обеспечения - непрерывный процесс, позволяющий учитывать стремительный рост потребления данных и требования клиентов к качеству связи. Регулярные обновления улучшают работу существующих услуг, повышают устойчивость сети и готовят её к внедрению новых решений», - отметил руководитель департамента радиосети Bite Latvija Александр Беляев.

Если после окончания работ проблемы со связью сохранятся, оператор рекомендует перезагрузить телефон, при необходимости сделав это несколько раз. Если ситуация не изменится, клиентам советуют обратиться в службу поддержки Bite Latvija по номеру 1601.

В компании извинились за возможные временные неудобства.