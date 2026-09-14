14 сентября 2026, 13:30 Наталья Гудемчук/LETA

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц

43% жителей Латвии относят себя к среднему классу, еще столько же считают свои домохозяйства находящимися ниже среднего класса, но не относящимися к малоимущим. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Swedbank.

Еще 10% жителей считают себя малоимущими или малообеспеченными, а 1,2% относят себя к обеспеченным, то есть находящимся выше среднего класса.

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В Swedbank отмечают, что после нескольких лет снижения результаты 2026 года показывают положительную динамику. По сравнению с 2024 годом доля жителей, относящих себя к среднему классу, выросла почти на три процентных пункта, а доля малоимущих и малообеспеченных, наоборот, снизилась.

В банке считают, что эти изменения пока нельзя назвать значительными, однако они свидетельствуют об улучшении оценки жителями своего финансового положения и постепенном укреплении среднего класса. Части домохозяйств удалось лучше адаптироваться к экономическим трудностям предыдущих лет и вновь почувствовать финансовую стабильность.

При этом выросло представление жителей о том, какой доход необходим для принадлежности к среднему классу.

В 2024 году минимально необходимым доходом на одного члена домохозяйства считались в среднем 1259 евро в месяц после уплаты налогов. В 2026 году этот показатель вырос до 1537 евро.

Для домохозяйства из трех человек это означает, что общий доход после уплаты налогов должен составлять около 4611 евро в месяц, чтобы семью можно было отнести к среднему классу. В 2024 году этот порог составлял 3777 евро.

Помимо доходов, жители считают важными признаками среднего класса наличие собственного жилья - так ответили 83% участников опроса, возможность без затруднений оплачивать обязательные ежемесячные расходы - 80%, возможность пользоваться платными медицинскими услугами - 76%, а также возможность хотя бы раз в год совершать поездку за границу продолжительностью не менее семи дней.

В этом году большее значение респонденты также придают наличию накоплений. 51% считают важным иметь финансовую подушку в размере от одной до трех месячных зарплат, а 55% - откладывать деньги на пенсию.

Руководитель направления финансовой грамотности Swedbank Эвия Кропа отмечает, что за два года оценка жителями своего финансового положения улучшилась, однако представление о необходимом для среднего класса доходе выросло еще быстрее.

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По ее словам, рост повседневных расходов и стоимости поддержания привычного уровня жизни заставляет жителей связывать принадлежность к среднему классу с более высокими доходами и большей финансовой подушкой. Все больше домохозяйств понимают, что устойчивый средний класс зависит не только от уровня доходов, но и от накоплений, способности справляться с непредвиденными финансовыми трудностями и планирования на будущее.

При этом 43% жителей относят себя к среднему классу, однако конкретным критериям среднего класса соответствует меньшая доля населения.

Если считать обязательными тремя условиями собственное жилье, возможность без затруднений оплачивать ежемесячные обязательные расходы и наличие накоплений в размере от одной до трех месячных зарплат, то в 2026 году всем этим критериям соответствуют 28% участников опроса.

Этот показатель значительно вырос за последние годы. В 2024 году таким критериям соответствовали 19% опрошенных, а в 2019 году - 11%.

В основном рост связан с увеличением накоплений. По сравнению с 2019 годом более чем вдвое выросла доля жителей, имеющих накопления в размере от одной до трех месячных зарплат: с 19% до 39%. Также значительно увеличилось число тех, кто откладывает деньги на пенсию, - до 22%.

При этом финансовая подушка многих домохозяйств по-прежнему остается относительно небольшой. Если вместо накоплений в размере одной-трех зарплат использовать более строгий критерий - накопления более чем на три месячные зарплаты, - доля домохозяйств, соответствующих всем трем условиям, снижается до 10%.

Таким образом, несмотря на общее улучшение финансового положения, создание долгосрочных накоплений остается серьезной проблемой для значительной части жителей Латвии.

Кропа отмечает, что формирование сильного среднего класса важно для долгосрочного развития Латвии. Более широкий средний класс означает более высокую экономическую активность, стабильное потребление, больший объем накоплений, меньшее социальное неравенство и большую устойчивость общества к экономическим потрясениям.

Опрос «Мнения жителей о принадлежности к среднему классу и характеризующих его критериях» исследовательский центр SKDS провел в июне 2026 года. В ходе личных интервью по месту жительства были опрошены 1001 постоянный житель Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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