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«Неизвестная женщина» покорила Венецию: снятый в Латвии фильм получил «Золотого льва»

«Неизвестная женщина» покорила Венецию: снятый в Латвии фильм получил «Золотого льва»

Главную награду 83-го Венецианского кинофестиваля получил фильм, большая часть которого была создана в Латвии. «Неизвестная женщина» (Woman Unknown) датского режиссера Май эль-Туки удостоена «Золотого льва» за лучший фильм, а исполнительница главной роли Матильда Аркель получила Кубок Вольпи как лучшая актриса фестиваля.

Об итогах конкурса сообщает Reuters.

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Фильм снят в совместном производстве датско-шведской киностудии «Nordisk Film Production» и  «Nafta Films».

Для латвийского кино это особенно заметный успех: из 28 съемочных дней 25 прошли в Риге. Картина создана в международной копродукции при участии латвийской компании Nafta Films, а значительную часть съемочной группы составляли специалисты из Латвии.

Таким образом, Рига, которую зрители увидят на экране в роли послевоенной Дании, стала одной из главных съемочных площадок фильма - победителя старейшего кинофестиваля мира.

Двойная победа в Венеции

«Неизвестная женщина» была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля наряду с 20 другими картинами.

Победителя выбирало международное жюри под председательством американской актрисы и режиссера Мэгги Джилленхол.

Причем успех фильма оказался двойным. Датская актриса Матильда Аркель, сыгравшая главную героиню Марию, получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Май эль-Туки была единственной женщиной-режиссером среди 21 участника основного конкурса. Как отмечает AP, она стала всего восьмой женщиной-режиссером в истории фестиваля, чей фильм получил «Золотого льва».

Принимая награду, режиссер посвятила победу женщинам, судьбы которых легли в основу этой истории, - тем, кто долгие годы оставался практически невидимым и лишенным собственного голоса.

История женщины, которую настигло прошлое

Действие «Неизвестной женщины» происходит в Дании вскоре после окончания Второй мировой войны.

Главная героиня Мария - молодая няня и домработница. Она собирается выйти замуж за состоятельного вдовца Кристиана, который значительно старше нее, и, казалось бы, наконец получает возможность начать совершенно другую жизнь.

Но у Марии есть прошлое, которое она всеми силами пытается скрыть: во время войны у нее были отношения с немецким солдатом.

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После освобождения Дании подобные связи стали причиной жестоких общественных расправ. Тысячи женщин подвергались преследованию и публичному унижению. На этом историческом фоне и разворачивается психологическая драма Марии, пытающейся сохранить свое новое положение и не позволить прошлому разрушить ее жизнь.

Сама эль-Туки говорила в Венеции, что для нее это история о женщинах, которых общество предпочло не замечать и чьи голоса практически исчезли из официальной истории.

Режиссер хорошо знакома зрителям по сериалу «Корона» («The Crown»). Ее полнометражная картина «Queen of Hearts» в 2019 году была представлена на фестивале Sundance.

25 съемочных дней - в Риге

Латвийское участие в картине значительно больше, чем просто предоставление съемочных площадок.

Производством фильма в Латвии совместно с Nordisk Film Production занималась Nafta Films, сопродюсерами выступили Мадара Калниня и Эско Рипс.

В латвийскую часть команды вошли художник Карлис Утинанс, художник по костюмам Юлия Волкинштейне, руководитель кастинга актеров и массовых сцен Марта Дзене, звукорежиссер Мартиньш Розенталс, художник по свету Александр Черкашин, руководитель производства Агате Прозоровича, руководитель съемочных локаций Ингрида Нагле, скрипт-супервайзер Анна Биюбена и фотограф Андрей Строкинс.

Съемки в Латвии поддержали Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) и программа софинансирования «Rīgas Filmu fonds».

Еще до фестиваля сопродюсер Мадара Калниня отмечала, что подобные международные проекты важны не только для отдельных кинематографистов, но и для репутации Латвии как страны, способной обеспечивать производство кино международного уровня. Теперь у этих слов появился весьма убедительный аргумент - «Золотой лев».

Кадр из фильма

Скоро «Неизвестную женщину» увидит Рига

После победы в Венеции фильм вернется туда, где проходила большая часть его съемок.

Именно «Неизвестная женщина» выбрана фильмом открытия Рижского международного кинофестиваля (RIGA IFF), который пройдет с 15 по 25 октября 2026 года. Латвийская публика сможет увидеть картину, которая снималась в Риге, а теперь приедет уже в статусе обладателя «Золотого льва».

Балтийская премьера и показ в рамках открытия фестиваля состоятся в первый день RIGA IFF - 15 октября в 19:00 в Большом зале кинотеатра Splendid Palace.

Создатели копродукции Nafta Films - компания по производству кино, работающая в странах Балтии: Латвии, Литве и Эстонии. В трех странах в компании работают 30 постоянных сотрудников, а годовой оборот группы компаний в прошлом году составил около 12 млн евро.

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