Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Dienas bizness

Отель Wellton Riga Hotel & SPA в Старом городе Риги сменит название на Four Points Flex by Sheraton Riga Old Town. Открытие отеля под новым брендом запланировано на октябрь, сообщает агентство LETA со ссылкой на управляющую гостиницей компанию Mogotel Hotel Group.

Это первый проект Mogotel Hotel Group, который компания реализует в сотрудничестве с международной гостиничной группой Marriott International.

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Four Points Flex by Sheraton Riga Old Town будет находиться по прежнему адресу - улица Валню, 49, в помещении нынешнего Wellton Riga Hotel & SPA.

Four Points Flex by Sheraton - один из новейших брендов Marriott International.

Накануне смены названия отель прошел поэтапную реконструкцию, включающую обновление номеров и их дизайна. Большая часть инвестиций была направлена ​​на общие зоны - лобби, ресепшн, зону для завтраков и бар.

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В обновленном отеле у услугам гостей будут 174 номера, ресторан «Tapas Tapas», а также спа-центр «Wellton SPA Oasis» с сауной, джакузи и турецкой баней. Также будет доступен конференц-зал.

Следующим этапом развития Mogotel Hotel Group станет внедрение бренда StudioRes by Marriott, что позволит расширить присутствие международных гостиничных брендов на латвийском рынке.

Mogotel Hotel Group - международный гостиничная компания со штаб-квартирой в Риге. В настоящее время компания управляет 22 отелями в Латвии, Эстонии, Германии, Швеции, Польше, Венгрии, Словакии, Украине и Словении.

Помимо собственных гостиничных брендов Wellton Hotels, Rixwell Hotels, Rixwell Collection и RIJA Hotels, Mogotel сотрудничает с ведущими международными гостиничными группами, включая Wyndham Hotels & Resorts, Accor, IHG и Marriott.