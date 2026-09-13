13 сентября 2026, 13:40 Наталья Гудемчук

Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton
Dienas bizness

Отель Wellton Riga Hotel & SPA в Старом городе Риги сменит название на Four Points Flex by Sheraton Riga Old Town. Открытие отеля под новым брендом запланировано на октябрь, сообщает агентство LETA со ссылкой на управляющую гостиницей компанию Mogotel Hotel Group.

Это первый проект Mogotel Hotel Group, который компания реализует в сотрудничестве с международной гостиничной группой Marriott International.

Читайте нас также

Four Points Flex by Sheraton Riga Old Town будет находиться по прежнему адресу - улица Валню, 49, в помещении нынешнего Wellton Riga Hotel & SPA.

Four Points Flex by Sheraton - один из новейших брендов Marriott International.

Накануне смены названия отель прошел поэтапную реконструкцию, включающую обновление номеров и их дизайна. Большая часть инвестиций была направлена ​​на общие зоны - лобби, ресепшн, зону для завтраков и бар.

Читайте Mixer
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Гороскоп на 14 сентября по картам Таро: Львам нельзя давить на окружающих,…
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Ремонт кухни: за что стоит доплатить, а на чём можно сэкономить
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Рыбы, Близнецы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 14…
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам…

В обновленном отеле у услугам гостей будут 174 номера, ресторан «Tapas Tapas», а также спа-центр «Wellton SPA Oasis» с сауной, джакузи и турецкой баней. Также будет доступен конференц-зал.

Следующим этапом развития Mogotel Hotel Group станет внедрение бренда StudioRes by Marriott, что позволит расширить присутствие международных гостиничных брендов на латвийском рынке.

Mogotel Hotel Group - международный гостиничная компания со штаб-квартирой в Риге. В настоящее время компания управляет 22 отелями в Латвии, Эстонии, Германии, Швеции, Польше, Венгрии, Словакии, Украине и Словении.

Помимо собственных гостиничных брендов Wellton Hotels, Rixwell Hotels, Rixwell Collection и RIJA Hotels, Mogotel сотрудничает с ведущими международными гостиничными группами, включая Wyndham Hotels & Resorts, Accor, IHG и Marriott.

 

Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Гороскоп на 14 сентября по картам Таро: Львам нельзя давить на окружающих,…
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton

Ремонт кухни: за что стоит доплатить, а на чём можно сэкономить

В мире

Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
13 сентября, 12:59
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне
13 сентября, 11:37
Агенты OpenAI без команды научились договариваться: глава Anthropic предлагает притормозить развитие ИИ
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
13 сентября, 10:58 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
13 сентября, 10:19 10:19
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 20:59 20:59
21 тысяча COVID-тестов: экс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 20:18 20:18
Актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь появились вместе на «красной дорожке» в Венеции
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 18:17 18:17
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 17:00 17:00
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 16:17 16:17
Во Франции поезд сошел с рельсов: 44 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 14:20 14:20
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 13:40 13:40
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше

Латвия

На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
13 сентября, 13:40
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton
13 сентября, 12:18
3,09 промилле за рулем: министра Узулниекса задержали за пьяное вождение и освободили от должности
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
13 сентября, 09:38 09:38
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
13 сентября, 09:03 09:03
«Неизвестная женщина» покорила Венецию: снятый в Латвии фильм получил «Золотого льва»
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
12 сентября, 19:38 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
12 сентября, 17:39 17:39
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
12 сентября, 15:00 15:00
70% смартфонов в Латвии продают в рассрочку: с конца осени услугу приравняют к потребительским кредитам
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
12 сентября, 11:00 11:00
Число круизных пассажиров в Риге резко выросло: за восемь месяцев - более 115 тысяч
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
12 сентября, 09:40 09:40
В Риге пройдет бесплатный сбор ненужной электроники: что надо знать
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
11 сентября, 21:16 21:16
В Новом Рижском театре затопило помещения: зрителей эвакуировали и отменили три спектакля
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
11 сентября, 18:27 18:27
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США

ЧП

Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
9 сентября, 17:59
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников

Mixer

Пять судебных фильмов, после которых захочется пересмотреть показания всех свидетелей
13 сентября, 13:39
Бабушки хранили продукты именно так: старый способ снова оказался в моде
Пять судебных фильмов, после которых захочется пересмотреть показания всех свидетелей
13 сентября, 12:58
Гороскоп на 14 сентября по картам Таро: Львам нельзя давить на окружающих, Весам - проверить каждую договоренность
Пять судебных фильмов, после которых захочется пересмотреть показания всех свидетелей
13 сентября, 12:27
Кролик находит слабое место в преграде: 4 знака китайского гороскопа, которым 14 сентября удастся сдвинуть то, что давно не поддавалось
13 сентября, 12:25
Что изменится в вашем iPhone 14 сентября без покупки нового
13 сентября, 12:16
Ремонт кухни: за что стоит доплатить, а на чём можно сэкономить
13 сентября, 11:54
Тест: выберите реку - и узнайте, как вы на самом деле проживаете свои эмоции
13 сентября, 11:41
Рыбы, Близнецы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 14 сентября
13 сентября, 11:15
Пять судебных фильмов, после которых захочется пересмотреть показания всех свидетелей

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы

Спорт

Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас