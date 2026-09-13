13 сентября 2026, 14:59 Наталья Гудемчук/LETA

В Детской больнице откроют необычную площадку для игр и изучения природы под открытым небом

В Детской больнице откроют необычную площадку для игр и изучения природы под открытым небом
medicine.lv

16 сентября в парке Детской клинической университетской больницы в Риге откроют новую «Площадку насекомых» для игр и изучения природы. Она создана в обновленном яблоневом саду у входа со стороны улиц Виенибас гатве и Оливу.

Площадка дополнит уже существующие на территории больницы места для отдыха и активного времяпрепровождения детей и подростков. В больнице отмечают, что возможность отдыхать и двигаться на свежем воздухе особенно важна для пациентов, которые проводят в медицинском учреждении длительное время.

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В начале разработки проекта сотрудники больницы выслушали идеи пациентов и их представления о том, в какой обстановке им было бы приятно проводить время.

Центральной темой новой площадки стали насекомые. На ней установлены изображения кузнечика, божьей коровки и других насекомых. На образовательных станциях дети смогут больше узнать о обитателях садов и лесов.

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Для сохранения биоразнообразия и развития экологически устойчивой среды в саду установили дом для насекомых, а также посадили новые декоративные кустарники и ягодные растения.

Часть парка была обновлена в рамках международного проекта SchoolChanger при поддержке программы Interreg Baltic Sea Region Programme 2021–2027. Цель проекта - помочь муниципалитетам и общественным учреждениям стран Балтийского региона развивать природные, ориентированные на детей и молодежь и социально ответственные решения.

Общий бюджет проекта составляет 200 000 евро. Из них 80% - финансирование проекта, еще 20% составляет софинансирование Детской больницы. Проект планируется реализовать до февраля 2028 года.

Открытие новой площадки состоится 16 сентября в 14:00.

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