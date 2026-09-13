Узулниекс остается в списке кандидатов несмотря на дело о пьяной езде

Председатель Центральной избирательной комиссии Звиедрис пояснил, почему министра Узулниекса нельзя исключить из списка кандидатов в депутаты из-за инцидента с пьяной ездой. Для такого решения требуется постановление суда, а его пока нет. Поэтому ЦИК не видит оснований менять ход выборов.

Даже при наличии судебного решения ситуация была бы непростой: до голосования остается около 20 дней, и напечатать новые бюллетени уже невозможно. На данный момент избирательный процесс продолжается без изменений.

Читайте нас также Google News Facebook

Не повлияет на статус Узулниекса и его возможное исключение из партии. Закон допускает участие в выборах беспартийных кандидатов. После избрания депутат может вступить в партию, но вправе сохранить статус беспартийного.

Звиедрис также отметил еще одно ограничение. До того, как ЦИК окончательно утвердит результаты выборов, кандидаты не могут отказаться от мандата по собственной инициативе.

Читайте

Если голосование пройдет без нарушений, сначала объявят предварительные результаты. Окончательное решение ЦИК ожидается примерно к середине месяца. И только после этого избранный кандидат сможет решить, принимать мандат или отказываться от него.

Политолог Янис Икстенс считает, что история с пьяной ездой в первую очередь ударит по самому Узулниексу. По его оценке, он не относится к наиболее заметным лидерам СЗК, поэтому существенного влияния на результат партии этот скандал, скорее всего, не окажет.

В конечном счете именно избиратели решат, получит ли Узулниекс новый мандат. По мнению Икстенса, выборы покажут, готовы ли они снова доверить ему место в парламенте.