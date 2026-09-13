13 сентября 2026, 17:05 Наталья Гудемчук

Таллин, Пярну и Варшава: топ самых популярных направлений для автобусных поездок из Латвии этой осенью

Таллин, Пярну и Варшава: топ самых популярных направлений для автобусных поездок из Латвии этой осенью

Таллин, Пярну и Варшава стали самыми популярными направлениями из Латвии этой осенью. В список востребованных маршрутов также вошли Паневежис, Вильнюс, Хельсинки и Берлин, сообщает агентство LETA со ссылкой на компанию FlixBus.

Согласно данным FlixBus, интерес к поездкам в период межсезонья - в сентябре, октябре и начале ноября - растет по всей Европе.

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Последний отчет Европейской комиссии по туризму показывает, что осенние месяцы занимают все более важное место в календаре поездок европейцев. Спрос на размещение в сентябре 2026 года на 10,2% выше, чем годом ранее, при этом желание путешествовать осенью сохраняется примерно на том же уровне, что и летом, отмечают в компании.

Вице-президент FlixBus по Восточной Европе Михал Леманн отмечает, что у осенних поездок есть несколько преимуществ: транспорт и проживание обходятся дешевле, в популярных туристических местах меньше людей, а летняя жара во многих регионах уже спадает.

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«Мы видим, что спрос на дальние автобусные перевозки остается стабильным и в межсезонье. Поэтому продолжаем развивать сеть маршрутов, предлагая пассажирам удобные и доступные возможности для путешествий круглый год», - сказал Леман.

FlixBus - бренд, принадлежащий немецкой компании FlixMobility GmbH.

На фото - Пярну (Эстония).

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