Скорой помощи в Латвии не хватает денег на топливо до конца года

Службе неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) может не хватить денег на топливо уже в конце года. Чтобы сохранить прежний объем работы, службе планируют выделить из средств на непредвиденные расходы 578 307 евро. Соответствующий проект распоряжения подготовило Министерство здравоохранения.

На топливо в бюджете NMPD на 2026 год заложено 2 237 366 евро. Однако к 21 августа служба уже потратила 1 816 823 евро. При нынешнем уровне расходов выделенных средств недостаточно, чтобы обеспечить работу бригад до конца года.

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Причина - заметный рост цен на горючее. По данным Центрального статистического управления, в июле дизельное топливо за год подорожало на 10%, а бензин - на 11,3%. В Министерстве здравоохранения связывают рост цен с геополитическими событиями.

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О возможных проблемах NMPD предупреждала еще в апреле. Тогда служба сообщала, что при цене дизельного топлива около двух евро за литр дефицит средств на топливо может достигнуть 1,07 млн евро. Предусмотренных в бюджете 2,24 млн евро, по оценке службы, хватало бы только до сентября.

Дополнительные 578 307 евро должны позволить NMPD продолжить оказание догоспитальной неотложной помощи в прежнем объеме до конца года. Но пока это лишь проект: документ направлен на согласование до 14 сентября, после чего окончательное решение должен принять Кабинет министров.