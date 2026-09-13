Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца

vecakuorganizacija.lv

Сегодня в Риге отметят День отца. В городе пройдут различные мероприятия - концерты, мастер-классы, творческие занятия, праздничное шествие и другие семейные активности, сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

В центре Риги уже в 13-й раз состоятся шествие и фестиваль в честь Дня отца, организованные Латвийской организацией родителей. Праздничное шествие начнется в 12:00 у памятника Свободы и завершится в Верманском саду, где до 16:00 гостей будут ждать концерты, творческие, спортивные и познавательные мероприятия.

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Главными участниками концертной программы в этом году станут юмористическая рок-группа Pirmais kurss, группа альтернативной музыки для больших и маленьких детей Bikigrupa и рок-группа Pienvedēja piedzīvojumi.

Сбор участников шествия у памятника Свободы начнется в 11:00. В это же время на площади Свободы пройдет церемония посвящения военнослужащих срочной службы Штабного батальона Национальных вооруженных сил (NBS) в почетные караульные. В музыкальной программе примут участие Янис Айшпурс, танцевальный ансамбль Земессардзе Bramaņi, хор Земессардзе Stars, оркестр Земессардзе и смешанный хор Lins.

В 12:00 начнется традиционное шествие в честь Дня отца. От памятника Свободы его участники пройдут по улице Бривибас до Верманского сада. Присоединиться приглашают семьи с детьми, отцов, будущих родителей, бабушек и дедушек, компании друзей, рабочие коллективы и всех желающих вместе отметить День отца.

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В Верманском саду пап ждет необычный подарок. Первые 100 отцов, у которых есть место для посадки дерева, получат от Latvijas valsts meži саженец дуба - символ отцовской силы. Организаторы предлагают посадить его вместе с детьми, чтобы дерево росло вместе с семьей и со временем стало своеобразной памятью о сегодняшнем празднике.

Еще одна большая праздничная программа пройдет в культурном пространстве M/darbnīca на улице А. Бриана, 9. С 11:00 до 22:00 общество Kreatīvās attīstības telpa приглашает на мероприятие - день будет посвящен совместному времяпрепровождению и значению отца в жизни ребенка.

В программе - специальная музыкальная подборка ко Дню отца от диджея Эдуарда Швана, развлечения во дворе на улице Бриана, импровизации Jazz for Kids с семьей Себру и джем-сейшн для отцов.

В 17:00 выступит City Jazz Riga bigband под руководством Карлиса Ванагса, а завершит вечер в 18:00 выступление легендарной латвийской группы Pērkons.

Официальная программа Дня отца - здесь.