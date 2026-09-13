Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C

В ночь на понедельник, 14 сентября, во многих регионах Латвии временами ожидается дождь, местами может образоваться туман. Днем дожди будут идти на большей части страны, а температура поднимется до +15…+19 °C, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо будет облачным, в Видземе и Курземе возможен туман. Температура воздуха +10…+15 °C.

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В Риге ночью также временами будет идти дождь. Температура не опустится ниже +13…+14 °C.

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День по всей Латвии начнется с облачной погоды, однако во второй половине дня на северо-западе страны небо постепенно прояснится.

На большей части территории страны временами ожидается дождь. Ветер будет слабым, утром местами все еще будет сохраняться туман. Воздух прогреется до +15…+19 °C.

В Риге большую часть дня небо будет затянуто облаками, временами возможен небольшой дождь. Сохранится слабый ветер, температура поднимется до +17…+18 °C.