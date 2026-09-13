От Гертрудес до Даугавгривас: где в Риге сейчас особенно сложно проехать

В Риге одновременно идет несколько крупных ремонтов, из-за которых жители сталкиваются с ограничениями движения, а расположенные рядом кафе и магазины - с падением числа клиентов. На улице Гертрудес работы продлятся около полугода, а на Даугавгривас подрядчику потребуется еще примерно полтора месяца. Город признает: полностью избежать таких неудобств при обновлении улиц не удается.

На Гертрудес масштабные работы начались в августе. Здесь появились ограждения и котлованы, часть брусчатки сняли, а для пешеходов оборудовали специальные проходы. Из-за этого привычный маршрут изменился не только для автомобилистов и курьеров, но и для посетителей расположенных поблизости заведений.

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Для предпринимателей проблема оказалась особенно ощутимой. Из-за огороженной территории кафе лишились возможности использовать оплаченные места для летних террас, а случайных посетителей стало заметно меньше.

«Как только они начали все раскапывать, у нас оказалась огорожена территория, за которую мы заплатили как за место для террасы и где должны были стоять столики. Там просто положили камни, и теперь мы не можем выставить столы. Поэтому вероятность того, что люди случайно зайдут к нам, стала меньше. Теперь приходят только те, кто знает, что здесь находится бар», - рассказал менеджер BEERA Bar Артур Лауринович.

После завершения работ Rīgas ūdens на этом участке снимут дорожное покрытие и начнут благоустройство. В Рижской думе признают, что закончить все городские работы за одно лето невозможно.

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«Как бы мы ни планировали и ни организовывали работы, выполнить все намеченное за три летних месяца невозможно. Поэтому каждый год весной работы приходится возобновлять. Мы точно не успеваем завершить все до конца августа, и, к сожалению, приходится работать до зимы. Жителям приходится мириться с такими временными неудобствами», - заявил директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристапс Каулиньш.

Еще один проблемный участок - улица Даугавгривас, где обновляют дорожное покрытие от улицы Кулдигас до дома 53. Работы должны были завершиться раньше, однако подрядчик выбился из графика. В самоуправлении заявили, что за нарушение сроков ему начисляют предусмотренные договором штрафы.

«На улице Даугавгривас подрядчик не соблюдает установленные сроки, поэтому мы применяем к нему предусмотренные договором штрафы. Однако эти работы мы также завершим в этом году. Наиболее серьезные ограничения ожидаются в ночное время. Вероятно, потребуется еще около полутора месяцев, чтобы все привести в порядок», - рассказал Каулиньш.

Ремонтная карта города этим не ограничивается. Работы идут также на улицах Стурманю и Вентспилс, в центре реконструируют улицу Гростонас, а со стороны Каменного моста благоустраивают набережную 11 Ноября. Кроме того, обновляют покрытие тротуаров на улице Тербатас.

Таким образом, возвращение школьного сезона и связанные с ним утренние пробки - не единственная причина временных трудностей на рижских улицах. Часть ограничений сохранится еще несколько месяцев, а некоторые работы продолжатся вплоть до зимы.