13 сентября 2026, 18:19

Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

В Латвии картофель в этом году уродился хорошо, однако собрать урожай фермеры пока не могут. Из-за обильных дождей поля настолько размокли, что техника не везде способна выйти на уборку, а часть клубней уже может начать портиться. Проблемы отмечают сразу в нескольких регионах страны.

Особенно сложная ситуация сложилась в Земгале, Видземе и окрестностях Риги. Где-то на полях уже стоит вода, а где-то земля просто слишком мокрая для работы техники.

Читайте нас также

«Многие поля, где видна вода, это одно горе. Ещё есть огромные площади, где не то чтобы сверкала вода, но там так мокро, что не пройти. Картошка в такой сырости находится, что хватает двух дней воды, чтобы она начала портиться», - рассказывает председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

С последствиями дождей столкнулись и небольшие хозяйства. Фермеры, торгующие на Центральном рынке Риги, говорят, что часть урожая уже пострадала от резких перемен погоды.

«Росло хорошо, только сейчас убрать нет возможности, всё тонет. Рагана, Бирини.

Очень, очень сильно [залило]. Река вышла из берегов. До сих пор дождь идёт. Вчера ужасный дождь был. Это у нас первый год. Если у многих других в прошлом году было, то нас пощадило, а теперь наша очередь. Так оно и есть в сельском хозяйстве, потери большие, потому что всюду вложено.

Читайте Mixer
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

Иногда устает не тело: выберите подушку и узнайте, от чего пора отключиться
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

47, 49, 45, 53, 37: какое число продолжит эту цепочку?
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

Яблочный пирог с корицей: осень, которую можно почувствовать по запаху
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

Любовный гороскоп на неделю 14-20 сентября: Скорпионам примирение,…

Много потрескалось от перемены погоды - то сырость, то сушь. У нас такое место, наполовину песчаное, но достаточно влаги, чтобы картошка… Ну уже, можно сказать, всё, ботва полегла. Урожай по сравнению с прошлым годом, примерно на 30% меньше».

Пока оценить общий ущерб невозможно. Многое будет зависеть от того, удастся ли фермерам выйти в поля в ближайшее время и насколько быстро улучшится погода. Дополнительной проблемой остаются выросшие цены на топливо, которые увеличивают расходы на уборочную кампанию.

Сложности наблюдаются не только в Латвии. По словам Краукле, урожай картофеля в этом году может оказаться ниже обычного и в других странах Европы.

«Мы знаем, в Литве тоже прошли сильные дожди… Есть регионы, которые летом долгое время страдали от засухи. Это не мы, но летом многие европейские страны пострадали от жары и засухи».

Что это будет означать для покупателей, пока неясно. В частности, неизвестно, насколько изменится цена картофеля в магазинах. При этом, как отмечает Краукле, конечную стоимость определяют не сами фермеры, а скупщики, поэтому рассчитывать на заметное снижение цен в этом году пока оснований мало.

Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

Иногда устает не тело: выберите подушку и узнайте, от чего пора отключиться
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

47, 49, 45, 53, 37: какое число продолжит эту цепочку?

В мире

Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
13 сентября, 16:20
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
13 сентября, 12:59
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
13 сентября, 11:37 11:37
Агенты OpenAI без команды научились договариваться: глава Anthropic предлагает притормозить развитие ИИ
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
13 сентября, 10:58 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
13 сентября, 10:19 10:19
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
12 сентября, 20:59 20:59
21 тысяча COVID-тестов: экс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
12 сентября, 20:18 20:18
Актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь появились вместе на «красной дорожке» в Венеции
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
12 сентября, 18:17 18:17
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
12 сентября, 17:00 17:00
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
12 сентября, 16:17 16:17
Во Франции поезд сошел с рельсов: 44 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
12 сентября, 14:20 14:20
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава

Латвия

В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 18:19
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей
13 сентября, 17:39
Узулниекс остается в списке кандидатов несмотря на дело о пьяной езде
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 17:05 17:05
Таллин, Пярну и Варшава: топ самых популярных направлений для автобусных поездок из Латвии этой осенью
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 15:40 15:40
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 14:59 14:59
На территории Детской больницы откроют необычную площадку для игр и изучения природы
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 13:40 13:40
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 12:18 12:18
3,09 промилле за рулем: министра Узулниекса задержали за пьяное вождение и освободили от должности
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 09:38 09:38
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
13 сентября, 09:03 09:03
«Неизвестная женщина» покорила Венецию: снятый в Латвии фильм получил «Золотого льва»
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
12 сентября, 19:38 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
12 сентября, 17:39 17:39
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa

ЧП

Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх

Mixer

Кукла, мячик или кубики? Тест покажет вашу главную потребность - игрушки опять всё рассказали
13 сентября, 18:15
Яблоки сначала запекаю: густое повидло для домашней выпечки
Кукла, мячик или кубики? Тест покажет вашу главную потребность - игрушки опять всё рассказали
13 сентября, 18:10
Стрельцы, Водолеи, Козероги и Скорпионы в гороскопе на понедельник 14 сентября
Кукла, мячик или кубики? Тест покажет вашу главную потребность - игрушки опять всё рассказали
13 сентября, 16:58
Иногда устает не тело: выберите подушку и узнайте, от чего пора отключиться
13 сентября, 16:44
47, 49, 45, 53, 37: какое число продолжит эту цепочку?
13 сентября, 16:18
Яблочный пирог с корицей: осень, которую можно почувствовать по запаху
13 сентября, 16:05
Любовный гороскоп на неделю 14-20 сентября: Скорпионам примирение, Близнецам свидание, Козерогам смелость
13 сентября, 15:19
Хотели сэкономить на перелете, а получили три пересадки: тестируем возможности ИИ
13 сентября, 14:58
Кукла, мячик или кубики? Тест покажет вашу главную потребность - игрушки опять всё рассказали

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы

Спорт

Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас