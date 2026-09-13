Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей

В Латвии картофель в этом году уродился хорошо, однако собрать урожай фермеры пока не могут. Из-за обильных дождей поля настолько размокли, что техника не везде способна выйти на уборку, а часть клубней уже может начать портиться. Проблемы отмечают сразу в нескольких регионах страны.

Особенно сложная ситуация сложилась в Земгале, Видземе и окрестностях Риги. Где-то на полях уже стоит вода, а где-то земля просто слишком мокрая для работы техники.

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«Многие поля, где видна вода, это одно горе. Ещё есть огромные площади, где не то чтобы сверкала вода, но там так мокро, что не пройти. Картошка в такой сырости находится, что хватает двух дней воды, чтобы она начала портиться», - рассказывает председатель правления Союза картофелеводов и переработчиков картофеля Айга Краукле.

С последствиями дождей столкнулись и небольшие хозяйства. Фермеры, торгующие на Центральном рынке Риги, говорят, что часть урожая уже пострадала от резких перемен погоды.

«Росло хорошо, только сейчас убрать нет возможности, всё тонет. Рагана, Бирини.

Очень, очень сильно [залило]. Река вышла из берегов. До сих пор дождь идёт. Вчера ужасный дождь был. Это у нас первый год. Если у многих других в прошлом году было, то нас пощадило, а теперь наша очередь. Так оно и есть в сельском хозяйстве, потери большие, потому что всюду вложено.

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Много потрескалось от перемены погоды - то сырость, то сушь. У нас такое место, наполовину песчаное, но достаточно влаги, чтобы картошка… Ну уже, можно сказать, всё, ботва полегла. Урожай по сравнению с прошлым годом, примерно на 30% меньше».

Пока оценить общий ущерб невозможно. Многое будет зависеть от того, удастся ли фермерам выйти в поля в ближайшее время и насколько быстро улучшится погода. Дополнительной проблемой остаются выросшие цены на топливо, которые увеличивают расходы на уборочную кампанию.

Сложности наблюдаются не только в Латвии. По словам Краукле, урожай картофеля в этом году может оказаться ниже обычного и в других странах Европы.

«Мы знаем, в Литве тоже прошли сильные дожди… Есть регионы, которые летом долгое время страдали от засухи. Это не мы, но летом многие европейские страны пострадали от жары и засухи».

Что это будет означать для покупателей, пока неясно. В частности, неизвестно, насколько изменится цена картофеля в магазинах. При этом, как отмечает Краукле, конечную стоимость определяют не сами фермеры, а скупщики, поэтому рассчитывать на заметное снижение цен в этом году пока оснований мало.