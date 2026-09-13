3,09 промилле за рулем: министра Узулниекса задержали за пьяное вождение:

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс, возможно, был тем водителем, которого в субботу, 12 сентября, остановили в Ропажском крае за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В выдохе задержанного водителя было зафиксировано 3,09 промилле алкоголя, сообщает агентство LETA.

В субботу в Стопиньской волости муниципальная полиция остановила автомобиль Škoda, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

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На место была вызвана Госполиция. Проверка показала концентрацию алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе, соответствующую 3,09 промилле.

Госполиция в предоставленной LETA информации имени задержанного водителя не называет. Однако, согласно декларации должностного лица Узулниекса, ему принадлежит Škoda Kodiaq 2022 года выпуска.

На фоне этой информации в Союзе зеленых и крестьян (СЗК) в воскресенье созвали внеочередное заседание правления. По его итогам было принято решение отозвать Рейниса Узулниекса с должности министра благосостояния и исключить его из партии, сообщает агентство LETA.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении LETA, решение связано именно с тем, что Узулниекс предположительно оказался за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решение в отношении Узулниекса было принято единогласно.

Рейнис Узулниекс родился в 1986 году в Талси. Он учился в Латвийской полицейской академии и Высшей школе бизнеса Turība. С 2014 года Узулниекс возглавлял бюро министра благосостояния Улдиса Аугулиса, позднее стал парламентским секретарем Министерства благосостояния. В 2025 году сменил отозванного с должности Аугулиса на посту министра благосостояния. В мае 2026 года Узулниекс был утвержден министром благосостояния в правительстве Андриса Кулбергса.