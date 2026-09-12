В Риге пройдет бесплатный сбор ненужной электроники: что надо знать

LSM

Сегодня, 12 сентября, жители Риги могут бесплатно сдать старые и ненужные электроприборы и отходы электроники. Акцию «Чистый дом» проводит экологическая компания CleanR совместно с Zaļā josta.

Ненужные электроприборы будут принимать с 11:00 до 15:00 в торговом центре «Иманта».

Читайте нас также Google News Facebook

Акция «Чистый дом» проходит в рамках кампании «Внимание, горит!».

Читайте

Напоминаем, что старую электронику важно сдавать на переработку, а не выбрасывать вместе с обычным мусором. В электроприборах содержатся материалы, которые можно повторно использовать, а некоторые компоненты при неправильной утилизации могут загрязнять окружающую среду. Правильная сдача техники позволяет вернуть в оборот ценные ресурсы и уменьшить количество отходов.

Компания CleanR зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 1,2 миллиона евро. Компания полностью принадлежит AS CleanR grupa,