В Риге пройдет бесплатный сбор ненужной электроники: что надо знать

Сегодня, 12 сентября, жители Риги могут бесплатно сдать старые и ненужные электроприборы и отходы электроники. Акцию «Чистый дом» проводит экологическая компания CleanR совместно с Zaļā josta.
Ненужные электроприборы будут принимать с 11:00 до 15:00 в торговом центре «Иманта».
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Напоминаем, что старую электронику важно сдавать на переработку, а не выбрасывать вместе с обычным мусором. В электроприборах содержатся материалы, которые можно повторно использовать, а некоторые компоненты при неправильной утилизации могут загрязнять окружающую среду. Правильная сдача техники позволяет вернуть в оборот ценные ресурсы и уменьшить количество отходов.
Компания CleanR зарегистрирована в 2004 году, ее основной капитал составляет 1,2 миллиона евро. Компания полностью принадлежит AS CleanR grupa,