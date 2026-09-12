12 сентября 2026, 17:39 Валерия Леонова

В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa

В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa

С сегодняшнего дня в торговом центре Akropole Alfa начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa, сообщили агентству LETA представители Forum Cinemas.

В июле Совет по конкуренции разрешил филиалу Forum Cinemas получить права на аренду принадлежащих SIA Delta Property помещений в Akropole Alfa, оборудованных под кинотеатр. Ранее здесь работал кинотеатр Cinamon.

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На первом этапе посетителям Forum Cinemas Alfa будут доступны семь кинозалов. Осенью начнется их постепенное обновление. Первый этап реконструкции продлится до марта 2027 года.

Во время ремонта планируется улучшить качество звука и изображения, а также акустику кинозалов.

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Директор Forum Cinemas Динарс Озолс отметил, что компания намерена постепенно инвестировать в развитие кинотеатра. При обновлении залов особое внимание будет уделено как техническому оснащению, так и комфорту зрителей.

Напомним, 6 сентября кинотеатр Cinamon в торговом центре Akropole Alfa закрылся. Он работал там с 2008 года.

До сих пор у Forum Cinemas был один кинотеатр в Риге. Cinamon, которым управляет SIA Cinamon Operations Latvia, располагал двумя кинотеатрами в Латвии - по одному в Риге и Лиепае.

Филиал эстонской компании Forum Cinemas Latvia работает в Латвии с 2019 года. До этого здесь действовало SIA Forum Cinemas, которое в результате трансграничного объединения было присоединено к эстонской Forum Cinemas.

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