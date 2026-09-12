Число круизных пассажиров в Риге резко выросло: за восемь месяцев - более 115 тысяч

LSM

За первые восемь месяцев 2026 года Рижский порт обслужил 115 356 пассажиров круизных судов - на 54,9% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные, опубликованные портом.

За аналогичный период в 2025 году Рижский порт обслужил 74 493 пассажира круизных судов.

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При этом за весь 2025 год через Рижский порт прошли 115 469 пассажиров круизных судов - на 42,8% больше, чем в 2024 году, когда порт обслужил 80 870 пассажиров.

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Новый круизный сезон в Рижском порту начался 3 и 4 мая с визитов двух судов немецких круизных компаний. В этом году в Рижский порт зарегистрировалось 101 круизное судно, тогда как в прошлом году его посетили 85.

Ожидается, что в течение сезона на круизных судах Ригу посетят около 135 000 иностранных туристов, свидетельствуют данные порта.

По объему перевалки грузов Рижский порт является крупнейшим портом Латвии.