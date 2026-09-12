70% смартфонов в Латвии продают в рассрочку: с конца осени услугу приравняют к потребительским кредитам

70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Tele2, сообщает агентство LETA.

В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой.

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Как отмечает коммерческий директор Tele2 Раймондс Яншевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупательная способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты.

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Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам: задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. По словам Яншевскиса, это подтверждает, что мобильная связь стала базовой необходимостью, поэтому жители тщательно планируют расходы как на сами услуги связи, так и на устройства.

В Tele2 предупреждают, что с конца осени этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефонов в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это влечет за собой процедуру оценки платежеспособности, соблюдение требований AML (предотвращение легализации средств, полученных преступным путем) и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения.