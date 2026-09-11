Зарплаты в Латвии заметно выросли, но свободных работников становится меньше

На середину 2026 года в Латвии насчитывалось 885,5 тысячи занятых - на 8,1 тысячи больше, чем годом ранее. При этом средняя зарплата брутто за несколько лет выросла с 1537 до 1886 евро. Казалось бы, рынок труда чувствует себя неплохо, но главная проблема никуда не исчезла: свободных работников становится всё меньше.

Об этом говорили на заседании Комиссии Сейма по долгосрочному развитию. Министерство экономики считает, что возможности привлечь дополнительные трудовые ресурсы внутри страны уже почти исчерпаны: «Активизация местных трудовых ресурсов является приоритетной задачей, однако резервы практически исчерпаны».

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Число экономически активных жителей к середине 2026 года достигло 951,7 тысячи, увеличившись за год на 6,2 тысячи. В эту категорию входят не только работающие, но и безработные, которые ищут работу и готовы приступить к ней в ближайшее время.

При этом число людей, которые не работают и не ищут работу, продолжает сокращаться. С II квартала 2023 года экономически неактивных жителей стало меньше на 22,6 тысячи. Однако использовать этот резерв всё сложнее: речь идёт прежде всего о пенсионерах, учащихся, домохозяйках, людях с инвалидностью и тех, кто длительное время не может работать.

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Есть и другая проблема - не вся статистическая активизация превращается в реальные рабочие руки. Как отмечают специалисты, «Участие растет, однако большую часть прироста съедает демография, оставшийся резерв мал и структурно труден». В результате «Две трети активизации в результате не доходят до прироста рабочей силы».

Отчасти это связано с особенностями подсчёта. Человек, вставший на учёт в Государственном агентстве занятости, считается экономически активным даже в том случае, если фактически пока не работает. Поэтому рост числа экономически активных жителей не означает такого же роста количества занятых.

Демографическая ситуация в ближайшие годы будет только усиливать проблему. Если в 2025 году в Латвии насчитывалось около 66 тысяч свободных рабочих рук, то к 2030 году этот показатель, по оценкам специалистов, снизится до 53 тысяч. К 2040 году останется около 47 тысяч.

Экономисты, статистики и демографы считают, что участие населения в рынке труда уже близко к своему возможному максимуму. «после 2030 года демографическое влияние возьмет верх над ростом участия». При этом официальная статистика рабочей силы охватывает жителей в возрасте от 15 до 74 лет, хотя реальные границы трудовой активности, конечно, могут быть шире.