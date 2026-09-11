В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев

Lasi.lv

Жители Риги могут продолжить сдавать поваленные штормом деревья и ветки на следующей неделе. Пункт сбора в Межапарке будет работать до понедельника, а пункт на бульваре Узварас - до 20 сентября, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.

Пункт сбора, созданный муниципалитетом в Межапарке на проспекте Сигулдас, 12 будет работать до понедельника, 14 сентября.

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Пункт на бульваре Узварас, 16A, продолжит принимать древесину до воскресенья, 20 сентября.

К настоящему времени в созданные муниципалитетом пункты жители уже сдали более 1000 кубометров деревьев и веток, поваленных во время шторма.

Отмечается, что крупногабаритную древесину и большие бревна принимают только на бульваре Узварас, 16A.

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По предварительной оценке, ущерб муниципальной собственности и инфраструктуре Риги, причиненный недавним штормом, а также расходы на устранение его последствий уже составляют около 1,3 млн евро.

Эта сумма еще не окончательная. В нескольких муниципальных структурах продолжается оценка ущерба, распил и вывоз деревьев, ремонт инфраструктуры и уточнение расходов.

Одновременно по всей столице продолжаются работы по ликвидации последствий шторма и уборке территорий.

Шторм, ставший самым сильным летним штормом в Латвии за последние десятилетия, обрушился на страну в ночь на 23 августа. В некоторых местах скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Стихия серьезно повредила распределительные и магистральные электросети: максимальное одновременно зафиксированное число отключений достигло 285 000.

Из-за повреждений электросетей во многих местах также переставали работать системы связи, автозаправочные станции, а местами и магазины.