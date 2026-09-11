В Латвии растет спрос на лечение подростков с зависимостями: Детская больница не справляется с очередью

За время пилотного проекта по оказанию помощи несовершеннолетним с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в Детской больнице обследовали 161 ребенка и подростка. При этом спрос на помощь оказался выше возможностей системы: в июле 41 несовершеннолетний стоял в очереди на амбулаторное лечение, сообщает агентство LETA.

Согласно отчету Министерства здравоохранения о ходе пилотного проекта, с 1 сентября прошлого года по 29 июля этого года в Центре неотложной медицинской помощи Детской больницы зарегистрировали 247 случаев обращения за помощью, связанных со 161 несовершеннолетним.

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59 подростков направили к мультипрофессиональной амбулаторной команде, 42 были госпитализированы в Детскую больницу, причем некоторые неоднократно. Еще 60 несовершеннолетних направили на другие доступные виды помощи.

Целевая группа проекта - несовершеннолетние, у которых из-за употребления алкоголя или наркотиков возникли умеренные или тяжелые психические либо поведенческие расстройства. Детская больница оказывает экстренную помощь, оценивает медицинские и социальные риски, принимает решение о дальнейшем лечении и организует направление на амбулаторное или стационарное лечение, мотивационную программу либо другую необходимую помощь.

Из 42 госпитализированных несовершеннолетних 11 за время проекта попадали в стационар дважды, еще двое - трижды, двое - четыре раза и двое - пять раз. Среди факторов, способствующих повторным госпитализациям, Министерство здравоохранения называет меняющуюся мотивацию подростков продолжать лечение, отсутствие последовательной системы дальнейшей помощи, а также недостаточную поддержку после возвращения в привычную среду.

Изначально планировалось принять на амбулаторное лечение 18 несовершеннолетних, но фактически помощь получили 59. В стационаре вместо запланированных 25 несовершеннолетних лечились 42. Министерство здравоохранения связывает высокий спрос в том числе с нехваткой других услуг, которые предоставляются подросткам непосредственно в обществе.

Очередь на мультидисциплинарную амбулаторную помощь в Детской больнице выросла на 173%: в январе ее ожидали 15 несовершеннолетних, а в июле - уже 41. Детская больница является единственным медицинским учреждением в рамках проекта, которое предоставляет такую амбулаторную помощь, в том числе проводит визиты на дому. Одновременно мультипрофессиональная команда может полноценно помогать не более чем 30 несовершеннолетним.

В Министерстве здравоохранения считают, что возможности этой службы необходимо расширять и обеспечивать ее доступность также в регионах. С января этого года проект продолжен на постоянной основе за счет средств бюджета министерства, а с 2027 года финансирование его расширения планируется обеспечить в рамках приоритетных мероприятий.

С 2027 года за счет норвежского финансирования планируется усовершенствовать мотивационные программы, которые должны помочь несовершеннолетним продолжать лечение и переходить к следующему этапу помощи.

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Минздрав отмечает недостаточную доступность социальной реабилитации и других услуг в обществе. В настоящее время нет системного решения, которое обеспечивало бы обязательную и последовательную социальную реабилитацию после лечения. Также не удалось внедрить услугу наставника, который сопровождал бы подростка на протяжении всего процесса лечения и продолжал поддерживать его после завершения лечения.

Не хватает и возможностей для продолжения образования после лечения от зависимости с учетом индивидуальных потребностей подростков. Согласно данным министерства, из 21 несовершеннолетнего, состояние которых оценивалось в рамках проекта, семеро учились только дистанционно, а шестеро в возрасте 16 лет не окончили основную школу.

В отдельных случаях уровень знаний подростков значительно отставал от соответствующего их возрасту этапа обучения. Например, один 16-летний подросток освоил только четыре класса. Еще двоих перевели в девятый класс, хотя фактически они освоили программу лишь семи классов и школу не посещали.

В отчете говорится, что Министерство образования и науки до 1 июня 2028 года должно разработать системные решения для обеспечения адаптированного образования несовершеннолетним, которые из-за расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, прекратили обучение.

Министерство благосостояния совместно с Министерством юстиции и Министерством здравоохранения до 31 декабря 2028 года должны разработать решения, которые после обязательного стационарного лечения обеспечат несовершеннолетним обязательную и последовательную социальную реабилитацию.

Министерство здравоохранения также планирует обновить правила лечения зависимостей, уточнив обязанности участвующих учреждений, порядок обмена информацией, направления на необходимые услуги и контроль за дальнейшей помощью. Согласование нового проекта постановления Кабинета министров уже началось, а его дальнейшее продвижение планируется со второй половины 2027 года.

С 2027 года планируется также повысить квалификацию специалистов сферы здравоохранения, благосостояния и образования, Государственной полиции, муниципальной полиции и Государственной службы пробации, работающих с подростками, имеющими проблемы с употреблением психоактивных веществ.

Пилотный проект «Интегрированный подход - улучшение доступности услуг для несовершеннолетних, злоупотребляющих вызывающими зависимость веществами» направлен на создание ориентированной на пациента модели помощи. Она должна обеспечить непрерывное лечение и поддержку после оказания экстренной помощи и сократить разрывы между различными этапами помощи несовершеннолетним с психическими или поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.