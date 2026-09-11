В Латвии можно будет платить картой без интернета: где уже работает новая система

В Латвии начали внедрять систему, которая позволит оплачивать покупки банковской картой даже при отсутствии интернета или мобильной связи. Решение прежде всего рассчитано на кризисные ситуации, когда из-за перебоев жители могут столкнуться с проблемами при покупке продуктов, топлива или лекарств. Сейчас технология уже работает в торговых точках десяти компаний.

Офлайн-оплата доступна клиентам четырех банков - Swedbank, SEB banka, Citadele banka и латвийского филиала Luminor Bank. В магазинах, аптеках и на автозаправках, подключенных к системе, одной картой можно оплатить покупку на сумму до 200 евро.

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Пока у новой функции есть несколько важных ограничений. Для оплаты карту нужно вставить непосредственно в терминал и подтвердить операцию PIN-кодом. Расплатиться телефоном, смарт-часами или другим устройством без подключения к интернету пока нельзя. Кроме того, система не поможет, если на самом объекте полностью отключено электричество.

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Первыми офлайн-оплату подключили десять компаний. В список вошли продуктовые сети Rimi, Maxima и Lidl, АЗС Viada, Astarte Nafta, Virši и Neste, а также аптечные сети Euroaptieka, Mēness aptieka и Benu. У Neste функция доступна для собственных клиентских платежных карт.

Проект разработал Банк Латвии совместно с поставщиками критически важных услуг и торговыми сетями. Задача системы - сохранить возможность безналичных расчетов даже тогда, когда обычная платежная инфраструктура работает с перебоями.

Новая технология дополняет сеть критически важных банкоматов, которые в случае кризиса будут в первую очередь обеспечиваться наличными. В Банке Латвии рассчитывают, что сочетание этих мер позволит жителям покупать необходимые товары даже при серьезных сбоях связи и платежной инфраструктуры.