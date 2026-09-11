Утепляемся! Завтра вечером температура резко упадет до +6…+11 °C

В субботу днем температура воздуха в Латвии составит +16…+19 °C, а вечером опустится до +6…+11 °C. На побережье вечером будет около +16 °C.

В течение дня ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Значительных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, западным или юго-западным.

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В Риге в ближайшие 24 часа также будет переменная облачность. Кратковременный дождь возможен преимущественно в субботу вечером.

Ночью температура воздуха составит около +10 °C, днем поднимется до +18…+19 °C. Ветер будет слабым, западным и юго-западным.