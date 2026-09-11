Пятница в Латвии будет переменчивой, воздух прогреется до +20

Пятница в Латвии будет прохладной, но вполне комфортной: температура поднимется до +20 градусов, хотя утром в отдельных районах еще возможны кратковременные дожди. Ветер в течение дня заметно изменится - от порывистого северо-западного до слабого западного к вечеру.

В первой половине дня небольшой дождь вероятен прежде всего в центральных и восточных районах страны. Северо-западный и западный ветер будет порывистым, его скорость достигнет 9–14 метров в секунду.

Читайте нас также Google News Facebook

Днем облачность будет небольшой и переменной, а воздух прогреется до +16…+20 градусов. К вечеру ветер ослабеет, поэтому погода станет спокойнее.

Читайте

В Риге существенных осадков не ожидается: солнце лишь временами будет скрываться за облаками. Порывистый северо-западный ветер сменится слабым западным, а температура поднимется примерно до +19 градусов.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление продолжает расти: утром оно составит 1009–1016 гектопаскалей на уровне моря.